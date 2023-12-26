مدرب خيتافي عن جرينوود: أعرف لاعبين لم يتمكنوا من اللعب مجددا لمشاكلهم العاطفية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 13:05

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود

علق خوسيه بوردالاس المدير الفني لفريق خيتافي الإسباني على مستوى لاعبه ماسون جرينوود خلال الموسم الجاري وإمكانية لعبه لفريق كبير مستقبلا مثل ريال مدريد وبرشلونة.

وقال بوردالاس لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "يجب علينا أن نصبر أكثر على جرينوود، لأن ليس من السهل أبدا الاستمرار لوقت طويل بدون تدريب".

وأضاف "أعرف العديد من اللاعبين السابقين الذين تركوا كرة القدم بسبب مشاكلهم العاطفية ولم يستطيعوا لعب كرة القدم مرة أخرى بسبب الابتعاد الطويل".

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وتابع "جرينوود لديه الكثير من المهارات والصفات الفنية، لكن الموهبة ليست أهم شيء في كرة القدم، اللاعب يحتاج للعمل أكثر من امتلاكه الموهبة".

وأنهى حديثه قائلا: "عندما يصل إلى أفضل مستوى ممكن له سنتأكد من حقيقة ذلك، جرينوود لديه القدرة على اللعب في أي مكان".

وانتقل جرينوود إلى خيتافي في الصيف الماضي على سبيل الإعارة الجافة على أن يعود إلى مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في 15 مباراة رفقة خيتافي وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 آخرين.

وعانى الجناح الإنجليزي من مشاكل عاطفية مر بها سابقا وتسببت في ابتعاده عن كرة القدم.

ماذا حدث؟

اتهمت صديقة جرينوود اللاعب بضربها واغتصابها وبالفعل تم حبسه لمدة شهر قبل أن يخرج بكفالة.

وترجع واقعة الاغتصاب المتهم بها اللاعب إلى أكتوبر 2021، فيما تمتد وقائع السلوك القهري في الفترة بين نوفمبر 2018 وأكتوبر 2021، حيث اتهمته صديقته السابقة بتهديدها وتوجيه تعليقات مسيئة إليها، بالإضافة إلى مراقبة كل حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أما واقعة الاعتداء والإيذاء الجسدي فترجع إلى ديسمبر 2021.

وبظهور هذه الاتهامات مع بداية العام الماضي، تم إيقاف اللاعب الذي يحمل مشاركة دولية وحيدة بقميص منتخب إنجلترا، ولم يلعب أو يتدرب مع مانشستر يونايتد منذ ذلك الوقت، كما ألغت شركة "نايكي" تعاقدها مع اللاعب.

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