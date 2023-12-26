مواعيد مباريات الثلاثاء 26 ديسمبر والقنوات الناقلة - الدوري الإنجليزي.. ورونالدو يواجه بنزيمة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 10:24

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح

تبدأ اليوم مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تستكمل الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدوري المصري

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الاتحاد السكندري × فاركو.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل × نوتينجهام فورست.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

بورنموث × فولام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

شيفيلد يونايتد × لوتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

بيرنلي × ليفربول.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

مانشستر يونايتد × أستون فيلا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

اتحاد جدة × النصر.. 10:00 مساء - SSC سبورتس 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

كريستيانو رونالدو الدوري المصري الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات الثلاثاء
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