مواعيد مباريات الثلاثاء 26 ديسمبر والقنوات الناقلة - الدوري الإنجليزي.. ورونالدو يواجه بنزيمة

تبدأ اليوم مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تستكمل الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري × فاركو.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل × نوتينجهام فورست.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

بورنموث × فولام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

شيفيلد يونايتد × لوتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

بيرنلي × ليفربول.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

مانشستر يونايتد × أستون فيلا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

اتحاد جدة × النصر.. 10:00 مساء - SSC سبورتس 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة