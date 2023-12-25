87 شهيدا.. الاتحاد الفلسطيني يوثق ضحايا الرياضة على يد الاحتلال الإسرائيلي

نشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فيديو عن شهداء الرياضة وكرة القدم على يد الاحتلال الإسرائيلي في الأحداث الأخيرة في قطاع غزة.

وجاءت رسالة الاتحاد الفلسطيني كالتالي:

الانتهاكات الإسرائيلية بحق كرة القدم لم تتوقف يوما في فلسطين

منذ 7 أكتوبر عاد التدمير للحجر والبشر والشجر

قُتل الطفل والأم وقُتل الشاب والكهل

أطفؤوا أمل الأطفال والشباب بكرة القدم

منذ السابع من اكتوبر قتل الاحتلال 18,800 فلسطينيا

في رياضتنا الفلسطينية قُتل 87 رياضيا ورياضية

عدد شهداء كرة القدم 57 شهيدا منذ 7 أكتوبر.. 18 طفلا و37 شابا

9 منشآت رياضية تم تدميرها.. 4 في المحافظات الشمالية و5 في المحافظات الجنوبية

عدد المعتقلين في الضفة الغربية 3 رياضيين منذ 7 أكتوبر

شهداء الحركة الرياضية منذ أحداث حرب 7 أكتوبر 2023 في المحافظات الجنوبية:

يحيى منهل - مدرب كرة قدم

محمود - مدرب كرة قدم بنادي رفح

رشيد دبور - لاعب المنتخب الفلسطيني الأول

محمد الرخاوي - لاعب نادي شباب رفح (إصابة)

محمود الريفي - نجم رياضي

نادر أبو يوسف - المشرف الرياضي بنادي خدمات النصيرات

براء مدحت الضيف - لاعب أكاديمية نادي خدمات خان يونس

هيثم العرعير - نادي الشجاعية

محمد الغزلي - نادي الصداقة

عماد حجازي - أكاديمية سكور

محمد حجازي - أكاديمية سكور

وجيه أبو زايد - نادي شباب رفح

شادي صباح - اتحاد دير البلح

محمد حسونة - نادي الزوايدة الرياضية

عمر الكيلاني - حكم

محمد الطويل - اتحاد دير البلح

أسامة أبو نهار - نادي طولكرم

محمود قنن - أكاديمية خان يونس

محمد المقيد

أحمد أبو زايد - رئيس نادي شباب الزوايدة

نظير النشاش - خدمات البريج

عماد حمدان - نادي رفح

طلعت طباسي - إداري

عبد الله الصوفي - نادي شباب رفح

محمد أبو دان - أكاديمية هلال غزة

محمود أبو دان - أكاديمية هلال غزة

فتحي أسعيفان - أكاديمية المحترفين

عبد القادر رامي - أكاديمية السامبا

أحمد الفرا - أكاديمية القلعة

محمود أبو سليمة - أكاديمية سكور

حمادة مخيمر - مستشار قانوني رياضي

عبد الرحمن العقاد - خدمات البريج

رائد بارود - إداري في نادي الصداقة

أحمد عوض - لاعب منتخب فلسطين لقصار القامة

باسم طاهر - إداري في نادي المجمع الإسلامي

رشدي عيد - نادي شباب الزوايدة

محمد زياد - خدمات النصيرات

طارق الهور - خدمات النصيرات

محمد عوض النجار - حكم

سعيد الكرد مدرب خدمات رفح (إصابة)

أحمد رباح - خدمات المغازي

محمود الخطيب - شباب رفح (إصابة)

كمال خطاب - أكاديمية السامبا

عبد الله الصوفي - لاعب المنتخب الفلسطيني الأول (إصابة)

باسل مشمش - نادي الزوايدة

رشدي عيد - لاعب سابق

محمد حمدان - المجمع الإسلامي

موسى البرش - نادي نماء الرياضي

عثمان أبو سخيلة - نادي السكة (فقد جميع عائلته)

يوسف داوود - نادي خدمات رفح

يوسف سالم - نادي شباب جباليا

عبد الحميد القرناوي - مصور رياضي في القطاع

محمود عفانة - مدرب

باسل الأشقر - لاعب نادي الأمعري (قصف منزله واستشهاد عائلته)

مصطفى عبد الجليل أبو عطوان - مدرب ومحلل رياضي

ملحوظة: الإحصايات المرفقة في هذا التقرير منذ بداية الأحداث في 7 أكتوبر وحتى 16 ديسمبر 2023.