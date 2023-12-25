خبر في الجول – باتشيكو قريب من الرحيل عن بيراميدز قبل مغادرة الإمارات

اقترب جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز جدا من الرحيل عن بيراميدز خلال الفترة الحالية وقبل مغادرة الإمارات.

بيراميدز ودع بطولة كأس سوبر النخبة المصري من قبل النهائي أمام مودرن فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 14-13.





















وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة بيراميدز تتجه بشدة إلى إقالة جايمي باتشيكو على خلفية الخسارة.

من جهة أخرى، سيقود محمود فتح الله لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ضد الخاسر بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل.

بيراميدز يحتل حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الرابع، لكن للأهلي مباراتين مؤجلتين.

وتولى باتشيكو تدريب بيراميدز بداية عام 2023، ليقود الفريق في 52 مباراة. قادهم فيها لوصافة الدوري المصري بالموسم الماضي، بجانب خسارة نهائي كأس مصر عن الموسم قبل الماضي وكأس السوبر المصري عن الموسم الماضي.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا قبل مباراتين من نهاية المرحلة.