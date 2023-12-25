ليكيب: باريس سان جيرمان بدأ في التفاوض مع إيثان مبابي لتمديد تعاقده

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 12:43

كتب : FilGoal

إيثان مبابي - باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن بدء المفاوضات بين نادي باريس سان جيرمان وإيثان مبابي من أجل تمديد تعاقده مع الفريق.

إيثان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

إيثان هو شقيق نجم الفريق الأول كيليان مبابي ويلعب برفقته بصفوف باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد إيثان مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

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حال إيثان هو نفس حال شقيقه كيليان الذي ينتهي تعاقده مع باريس بنهاية الموسم الحالي.

كيليان مبابي كان قد أعلن في بداية الموسم عدم نيته في تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان لموسم إضافي.

النجم الفرنسي كان قد وقع مع باريس سان جيرمان على عقد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي ولكنه يرفض خيار الموسم الإضافي.

إيثان صاحب الـ 16 عاما لعب لأول مرة مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان في المباراة السابقة ضد ميتز عندما شارك كبديل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

باريس سان جيرمان إيثان مبابي
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