حسام عاشور: حزين من الشناوي.. وأتمنى عودة رمضان إلى الأهلي

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 12:12

كتب : FilGoal

حسام عاشور - الأهلي - كانو سبورت

كشف حسام عاشور لاعب الأهلي السابق عن حزنه من موقف محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الحالي.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

حسام عاشور

النادي : لاعب حر

الأهلي

وأشار عاشور إلى أن الشناوي كان من أقرب اللاعبين إليه ولكن لم يحدث تواصل بينهما بعد رحيله.

كما تحدث لاعب الأهلي السابق عن رأيه في صفقة إمام عاشور مع القلعة الحمراء.

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وقال حسام عاشور عبر قناة dmc: "ربما كان هناك مساندة لإمام عاشور من داخل النادي على عكس موقفي، ولكن أؤكد على احترامي لقرار الأهلي مهما كان وسعيد جدا بدعم الجماهير لي".

وتابع "لا يمكن الحكم على إمام عاشور حاليا، ولا يزال صغير في السن ولديه الكثير ليقدمه وهو لاعب رائع دفاعيا وهجوميا".

وشدد عاشور "بالنسبة لي لم يظهر إمام بـ 15% من مستواه حتى الآن، وتواصلت معه هاتفيا ونصحته بكيفية التعامل وقت الاحتفاظ بالكرة حتى لا يتعرض للإصابة".

وأضاف "رمضان صبحي يمثل فارقا كبيرا لأي فريق، وأتمنى أن يعود إلى الأهلي، وهو رحل بعد فترة من انتهاء تعاقده والجميع بالتأكيد يبحث عن مصلحته".

وكشف عاشور "حزين من موقف محمد الشناوي معي بعد رحيلي من الأهلي، لأنه كان من أقرب الناس لي ودائما ما كنا سويا حتى على المستوى الأسري".

واختتم عاشور تصريحاته "لكن بعد مشكلتي لم يتحدث معي وحتى بعد إصابتي بالصليبي وعمل 38 غرزة لم يتواصل معي ولذلك حزنت من موقفه".

وبدأ حسام عاشور مسيرته مع الفريق الأول بالأهلي في 2004 ولمدة 16 عاما.

وحقق عاشور مع القلعة الحمراء كل البطولات الممكنة بالإضافة للبرونزية التاريخية الأولى للفريق في كأس العالم للأندية.

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