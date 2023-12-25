سبورت: اهتمام من أندية الدوري الإنجليزي بضم أليخاندرو بالدي

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 12:05

كتب : FilGoal

أليخاندرو بالدي - مايوركا ضد برشلونة

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تواجد اهتمام من بعض أندية الدوري الإنجليزي بالتعاقد مع أليخاندرو بالدي ظهير أيسر برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقا لسبورت فإن تشيلسي هو أكبر المهتمين بالتعاقد مع اللاعب ويوجد اهتمام أيضا من جانب مانشستر يونايتد ومانشسترسيتي.

مانشستر سيتي قد يتفاوض مع برشلونة على ضم بالدي مقابل بيع جواو كانسيلو للنادي الإسباني بشكل نهائي.

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برشلونة يعتقد حاليا أن بالدي غير قابل للبيع بأي ثمن كان إلا في حالة اضطر النادي لبيعه بسبب الأزمة المالية.

اللاعب كان قد مدد تعاقده مع برشلونة بالفعل خلال الأشهر الماضية حتى عام 2028 ويتواجد في عقده شرط جزائي لفسخه مقابل مليار يورو.

بالدي نفسه يشعر بالسعادة في برشلونة ولا يريد المغادرة خصوصا بعد استعادة مركزه الأساسي عقب فترة لعب فيها كانسيلو كظهير أيسر.

صاحب الـ 20 عاما يلعب مع الفريق الأول لبرشلونة منذ بداية الموسم الماضي وأصبح الظهير الأيسر الأساسي للفريق.

بالدي شارك مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي في 22 مباراة وخلالهم صنع هدفا وحيدا.

أليخاندرو بالدي برشلونة الدوري الإنجليزي
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