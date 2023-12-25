باتشيكو: بيراميدز يحتاج بطولة واحدة وستمتلئ خزانة النادي بالألقاب

يرى جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز أن فريقه يحتاج للتتويج ببطولة واحدة لتفتح الباب لعديد البطولات في المستقبل.

ويلعب بيراميدز اليوم الإثنين ضد مودرن فيوتشر في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال باتشيكو عبر قناة أون تايم سبورتس: "بيراميدز يلعب جميع المباريات من أجل تحقيق المكسب وأتينا إلى هنا بكل شغل لنحقق اللقب".

وتابع "لاعبينا سيحاولون تقديم كرة قدم جيدة تشرف الكرة المصرية وبالفعل تمكنا من إظهار الجودة التي يقدمها لاعبي بيراميدز".

وأضاف "نتمنى تخطي مرحلة الفوز بأول لقب وبعدها ستمتلئ خزانة بيراميدز بالبطولات".

وأتم "من الجيد أن جميع الفرق التي جاءت إلى البطولة مستواها مرتفع لأن ذلك سيظهر للعالم قوة الكرة المصرية".

وتقام البطولة على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

ويلعب الفائز من المباراة ضد الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في المباراة النهائية.