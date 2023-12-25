فيتوريا: ليس لدي أي دور لحل أزمة الزمالك ولشبونة.. وصلاح مثل ميسي ورونالدو

كشف روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر حقيقة تدخله لحل أزمة القيد بين الزمالك وسبورتنج لشبونة، وأشاد بمحمد صلاح والنني، وتحدث عن أهمية مواجهة الجزائر الودية.

وقال فيتوريا عبر أون تايم سبورتس 2: "التعامل مع الإعلام؟ عندما تمثل بلدا بقيمة مصر، من الطبيعي أن تكون جاهزا للانتقادات وعندما يحدث بعض المدح لعملي أتقبل الأمر، وكرة القدم تحدث بها هذه الأشياء وهذا ليس هو الشيء الذي يؤثر على أفكاري وتركيزي ومررت بنفس الأحداث من قبل سواء إيجابية أو سلبية".

وأوضح حقيقة توسطه لحل أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة قائلا: "لدي أصدقاء في كل الجهات، وأتواصل مع البعض في أندية بنفيكا أو سبورتنج أو بورتو، نحن نتحدث عن الأندية الكبيرة في البرتغال، لا أتذكر أنني سألت عن حل أزمة شيكابالا بين الزمالك وسبورتنج لشبونة، لكنني في أي وقت أستطيع مساعدة الكرة المصرية سأفعل، لكن الأمر بين الزمالك وسبورتنج لشبونة متعلق بفيفا وليس لدي أي دور".

وأكمل "شعرت بالغضب بعد مباراة تونس لأنه تم التأثير على عملي، أحب أن يكون كل اللاعبين جاهزين أمام الخصم حتى لا تخسر، الجهاز الفني كان يحلل جميع المباريات ونرى أننا قدمنا أداءً جيدا واستقبلنا هدفا ثالثا بعد التغييرات، وحاولنا إغلاق باب المرتدات أمام تونس، كما أننا غيرنا خطة الفريق فنيا بعد 10 دقائق من بداية اللقاء".

وخسر منتخب مصر أمام تونس وديا بنتيجة 3-1، هي الخسارة الأولى والوحيد للمدرب البرتغالي مع المنتخب.

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🇹🇳🇪🇬 أهداف المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب تونس 3:1 🔥⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/m5fwqeS4KT — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 12, 2023

وتابع "خضنا معسكرا في الإمارات بشكل مشابه لما سنخوضه في أمم إفريقيا، بأن نخوض مباراة أولى ثم بعد 3 أيام نلعب أخرى، وأردت رؤية كيف سيتعامل اللاعبون مع الضغوط بشكل فني وبدني كأننا في أمم إفريقيا".

وواصل "مباراة الجزائر كانت مباراة وحاولت العمل فيها على كيف أن نستفيد باللعب في حالة وجود نقص عددي، ومع الطرد كان رد الفعل إيجابيا وأغلقنا المساحات على الجزائر ولعب الفريق بنشاط، فريقي لديه شخصية وعلاقتنا جيدة وهم لاعبون يحتاجوا للتحديات وهو ما نسعى له، ونرى دائما أننا إذا سجلنا 3 أهداف سنسعى للرابع، وإذا لعبنا في شوط بشكل سيء سنحاول تحسين الأمور في الشوط الثاني وسعيد بما قدمه اللاعبين ضد الجزائر".

وخاض منتخب مصر مباراتين وديتين في الإمارات بشهر أكتوبر الماضي وفاز على زامبيا وتعادل مع الجزائر بنقص عددي بعد طرد محمد هاني في الشوط الأول.

وأردف "علاقتي بمحمد صلاح جيدة جدا، وهو من العناصر الأساسية في منتخب مصر ودوره مثل ميسي في الأرجنتين ورونالدو في البرتغال، وجوده معنا يجعل اللاعبين في محاولة ليكونوا في مستواه، وأسعد بوجود قائد في الفريق مثله، وهو ينظر للفريق أكثر من نفسه، ونحن كذلك مع مرور الوقت تعرفنا على بعض بشكل أفضل".

وواصل "أقدّر محمد النني لأنه يفهم كيف تسير مجريات المباراة، وأنا أحب اللاعب الذي يفعل ما أريده مع فهم مجريات اللقاء وليس المنطوي داخل إطار معين في أرض الملعب".

واستدرك "لم أسع لضم أفضل مساعدين في العالم، بل أسعى لضم مساعدين يفهموني ويفهموا أفكاري، ودائما أسعى للتحسين وليس لدي أي نية للتغيير في الجهاز المعاون".

واختار الأكلة المفضلة له في مصر: "أحب الكشري، أتناولها مرة كل أسبوع".

وأردف "السعيد لاعب يستطيع أن يسبق الأحداث قبل أن يتسلم الكرة في قدمه ومن اللاعبين القليلين الذين يفعلون ذلك".

وأتم "استبعاد كهربا عن منتخب مصر كان بسبب غيابه محليا للإيقاف، عقوبة إمام عاشور وحسين الشحات انتهت، وطارق حامد لم يتحدث قبل إعلان اعتزاله الدولي.

وتواجد السعيد في قائمة منتخب مصر المبدئية لأمم إفريقيا 2023 رغم إعلانه الاعتزال دوليا في وقت سابق. كما تواجد كهربا والشحات وإمام في القائمة المبدئية لفيتوريا. (طالع القائمة بالكامل)

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