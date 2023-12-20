قائمة مصر المبدئية - الونش والسعيد ووجوه جديدة ضمن 55 اسما استعدادا لأمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) القوائم المبدئية للمنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا.

وتضم القائمة المبدئية لكل منتخب 55 لاعبا يتم تقليصهم إلى 27 لاعبا في القائمة النهائية.

وشهدت قائمة منتخب مصر المبدئية تواجد محمود حمدي "الونش" وعبد الله السعيد.

وكان عبد الله السعيد قد أعلن اعتزاله دوليا في فبراير 2022.

وضم روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عددا من الوجوه الجديدة في القائمة المبدئية.

وجاءت القائمة التي تضم 55 لاعبا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.

وتنطلق أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

ويستهل الفراعنة مشوارهم أمام موزمبيق يوم 14 يناير ثم مواجهة غانا يوم 18 قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي يوم 22.