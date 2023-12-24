الزمالك يكشف موقفه من محمد صبحي بعد تجديد تعاقد فتوح

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 23:25

كتب : FilGoal

محمد صبحي

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك موقف محمد صبحي حارس مرمى الفريق، وذلك بعد الإعلان عن تجديد تعاقد أحمد فتوح.

محمد صبحي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أحمد سالم عبر قناة أون تايم سبورتس: "نسير في كل ملف واحد تلو الآخر، وكل شيء بوقته، وسنرتب الأوراق الفنية والإدارية خلال الشهرين المقبلين".

وأضاف "مجلس الإدارة يعمل بقوة بقيادة عمرو أدهم في ملف أزمة القيد، وعندما ينتهي الأمر سنعلن كل شيء".

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وأردف "حتى الآن لم يصلنا أي حكم ضد الزمالك لصالح فرجاني ساسي".

واستكمل "الفترة الماضية شهدت إنهاء عقود لاعبين بشكل تعسفي بدون حفظ حقوق النادي والمجلس الحالي حريص على إنهاء الأمور بشكل ودي كما حدث مع أوسوريو حتى لا تنهال العقوبات على النادي بشكل لا يتناسب مع قيمة العقود".

وشدد "أزمة أتشيمبونج خير مثال على ذلك، وإذا سددنا مستحقاته حينها لم نكن سندفع هذا الرقم من الغرامات المالية حتى الآن".

وأتم تصريحاته "كل شيء سيتضح تماما إداريا وفنيا خلال الشهرين المقبلين".

وأعلن نادي الزمالك تجديد تعاقد أحمد فتوح لاعب الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكان الزمالك أعلن قبل عدة أسابيع إيقاف أحمد فتوح رفقة كل من محمد صبحي ومصطفى الزناري وعرض الثلاثي للبيع بسبب الخروج من معسكر الفريق الأبيض قبل مباراة زد في الدوري.

بعدها أعلن الزمالك إيقاف الثلاثي لمدة شهر بعد التحقيق معه مع استمرار قرار العرض للبيع.

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