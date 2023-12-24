بسبب حالات التحكيم الجدلية.. نوتينجهام سيشكو حكم مباراة بورنموث

سيشتكي نادي نوتينجهام فورست الإنجليزي روبرت جونز حكم مباراة الفريق ضد منافسه بورنموث بسبب الأخطاء التحكيمية.

وخسر نوتينجهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين من بورنموث في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وحسب شبكة "ذا أثلتيك" فأن نوتينجهام سيقدم شكوى رسمية للجنة الحكام المحترفة في الحكم جونز بسبب البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 23 ومن ثم الطرد التي أعطاها لويلي بولي مدافع نوتينجهام.

وكان بولي قد حصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة الخامسة من المباراة ولذلك خلال البطاقة الثانية لم تتمكن تقنية الفيديو من التدخل لأن البطاقة الثاني ليست من اختصاصها، بل عند الطرد المباشر تستطيع التقنية من التدخل.

ووفقا للشبكة فإن تلك المرة هي الثاني التي يشتكي نوتينجهام جونز في الموسم الجاري بعد الخسارة من مانشستر يونايتد في سبتمبر الماضي.

وقال نونو سانتو المدير الفني للفريق عقب المباراة: "إنه أمر محبط أن التحكيم سيء والقانون ينص إذا حصلت على إنذار من قبل ففي البطاقة الثانية لا يمكن تغيير القرار أو تتدخل تقنية الفيديو".

ويحتل نوتينجهام المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المرتبة الـ12 برصيد 22 نقطة.

يذكر أن حدثت العديد من الحالات الجدلية من قبل التحكيم الإنجليزي وأشهرها خلال الموسم الجاري هدف ليفربول في توتنام الذي تم احتسابه تسلل بالخطأ الذي سجله لويس دياز.