بسبب حالات التحكيم الجدلية.. نوتينجهام سيشكو حكم مباراة بورنموث

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 22:07

كتب : FilGoal

ويلي بولي

سيشتكي نادي نوتينجهام فورست الإنجليزي روبرت جونز حكم مباراة الفريق ضد منافسه بورنموث بسبب الأخطاء التحكيمية.

وخسر نوتينجهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين من بورنموث في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وحسب شبكة "ذا أثلتيك" فأن نوتينجهام سيقدم شكوى رسمية للجنة الحكام المحترفة في الحكم جونز بسبب البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 23 ومن ثم الطرد التي أعطاها لويلي بولي مدافع نوتينجهام.

أخبار متعلقة:
رابع أغلى صفقة في البرازيل.. فلامنجو يضم نجم ريفر بليت أسطورة ألمانيا عن عودة كروس للمنتخب: لن أضمه مرة أخرى بعد تسديدة واحدة على المرمى.. التعادل يحسم قمة تركيا بين فنربخشة وجالاتاسراي كولر يوجه رسالة لجمهور الأهلي قبل كأس السوبر المصري

وكان بولي قد حصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة الخامسة من المباراة ولذلك خلال البطاقة الثانية لم تتمكن تقنية الفيديو من التدخل لأن البطاقة الثاني ليست من اختصاصها، بل عند الطرد المباشر تستطيع التقنية من التدخل.

ووفقا للشبكة فإن تلك المرة هي الثاني التي يشتكي نوتينجهام جونز في الموسم الجاري بعد الخسارة من مانشستر يونايتد في سبتمبر الماضي.

وقال نونو سانتو المدير الفني للفريق عقب المباراة: "إنه أمر محبط أن التحكيم سيء والقانون ينص إذا حصلت على إنذار من قبل ففي البطاقة الثانية لا يمكن تغيير القرار أو تتدخل تقنية الفيديو".

ويحتل نوتينجهام المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المرتبة الـ12 برصيد 22 نقطة.

يذكر أن حدثت العديد من الحالات الجدلية من قبل التحكيم الإنجليزي وأشهرها خلال الموسم الجاري هدف ليفربول في توتنام الذي تم احتسابه تسلل بالخطأ الذي سجله لويس دياز.

نوتينجهام فورست بورنموث الدوري الإنجليزي ويلي بولي
نرشح لكم
بوكيتينو: يجب أن نسجل إذا أردنا الفوز بالمباريات صلاح: لا يمكن الاستمرار في إهدار النقاط سبورت: بسبب استياء الإدارة.. برشلونة يتحدث لوكيل عربي لبيع ليفاندوفسكي "للعودة حيث كان".. مانشستر يونايتد يعلن بيع 25% من أسهم النادي لـ راتكليف بعد فتحه الباب لكبار أوروبا.. رومانو: سيتي يقترب من التعاقد مع إتشيفيري هدف نكونكو الأول لم يكن كافيا.. تشيلسي يخسر من ولفرهامبتون انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (2)-(1) تشيلسي تشكيل تشيلسي - بالمر وبروخا أساسيان أمام ولفرهامبتون.. ومودريك على دكة البدلاء
أخر الأخبار
التاسع في الدوري السعودي.. إصابة بامسعود بقطع في الرباط الصليبي 46 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الزمالك يبدأ التحرك لرفع إيقاف القيد بسبب حق رعاية سامسون ساعة | الدوري المصري
بسبب حالات التحكيم الجدلية.. نوتينجهام سيشكو حكم مباراة بورنموث ساعة | الدوري الإنجليزي
رابع أغلى صفقة في البرازيل.. فلامنجو يضم نجم ريفر بليت ساعة | ميركاتو
أسطورة ألمانيا عن عودة كروس للمنتخب: لن أضمه مرة أخرى ساعة | الدوري الإسباني
بعد تسديدة واحدة على المرمى.. التعادل يحسم قمة تركيا بين فنربخشة وجالاتاسراي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كولر يوجه رسالة لجمهور الأهلي قبل كأس السوبر المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
السوبر المصري - مران الأهلي.. محاضرة نظرية من كولر واجتماع مع معاونيه 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة 4 مرتجي: تعرضنا للظلم أمام فلومينينسي.. وهذا ما قاله لي جوارديولا عن الأهلي