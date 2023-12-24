بوكيتينو: يجب أن نسجل إذا أردنا الفوز بالمباريات

شدد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي أن يجب على لاعبيه تسجيل الأهداف للفوز عقب مباراة ولفرهامبتون.

وخسر تشيلسي ضد منافسه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الأرجنتيني لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية بعد المباراة: "نشعر بخيبة أمل شديدة لأنني أعتقد أننا نستحق المزيد، هذه المنافسة تؤذيك عندما لا تكون حاسما بما يكفي".

وأضاف "لقد صنعنا الفرص ولهذا السبب كان الأمر مخيبا للآمال للغاية، لقد استقبلت شباكنا بعد بضع ركلات ركنية وكان الأمر صعبا حقا".

وتابع "كنا نتحدث كثيرا في بداية الموسم كوننا صغار في السن، إنه فريق شاب، لدينا لاعبون يلعبون لأول مرة في الدوري، إنهم بحاجة إلى التكيف، الأمر يكمن في الثقة والجودة".

وواصل "نحن بحاجة إلى التسجيل إذا أردنا الفوز بالمباريات نشعر بخيبة أمل كبيرة، في بعض الأحيان يتعين علينا الحفاظ على شباكنا دون استقبال أهداف إذا لم نتمكن من التسجيل".

وأنهى حديثه قائلا: "لقد استقبلنا الكثير من الركلات الركنية نحن بحاجة إلى مواصلة التقدم والضغط، الفرق الشابة تتعلم من هذا النوع من المباريات".

الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة الـ 22 في المركز الـ 11 بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز العاشر.

video:1