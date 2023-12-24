صلاح: لا يمكن الاستمرار في إهدار النقاط

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 18:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

شدد محمد صلاح نجم ليفربول على أن فريقه لا يمكنه الاستمرار في إهدار المزيد من النقاط، في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي X: "نعلم أنه لا يمكننا الاستمرار في إهدار النقاط بهذه الطريقة".

وأضاف "سنواصل القتال من أجل تقديم أداء أفضل".

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وتعادل ليفربول مع أرسنال أمس السبت، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

التعادل ترك أرسنال على الصدارة برصيد 40 نقطة، وجعل ليفربول يرتقي للمركز الثاني برصيد 39 نقطة، بفارق الأهداف عن أستون فيلا الذي تراجع للمركز الثالث.

وسجل محمد صلاح هدف فريقه الوحيد في المباراة.

ويلعب ليفربول ضد بيرنلي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي ساهم في تسجيل 10 أهداف أو أكثر أمام الثلاثي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال.

وسجل 7 أهداف في 7 مباريات ضد أرسنال في ملعب أنفيلد.

وساهم في 121 هدفا خلال 120 مباراة على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي بتسجيل 88 هدفا وصناعة 33.

وأصبح المصري أكثر لاعب يساهم بالأهداف على ملعب الريدز في الدوري الإنجليزي وفض الشراكة مع ستيفن جيرارد صاحب الـ 120 مساهمة.

ورفع صلاح رصيده لـ 12 هدفا في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري في صدارة ترتيب هدافي الريدز، ولم يسجل أي لاعب آخر في الفريق سوى 4 أهداف حتى الآن.

وأصبح صلاح بمفرده في المركز العاشر في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 151 هدفا وفض الشراكة مع مايكل أوين الذي توقف رصيده عند 150 هدف.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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