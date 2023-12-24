"للعودة حيث كان".. مانشستر يونايتد يعلن بيع 25% من أسهم النادي لـ راتكليف

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 18:23

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد شراء السير جيم راتكليف على نسبة 25% من أسهم النادي من عائلة جلايزرز.

وأشار النادي في بيانه أن الصفقة ستدر 300 مليون دولار للنادي في الاستثمارات المستقبلية للنادي.

وستكون شركة "INEOS" مسؤولة عن قطاع فريق كرة القدم في النادي على جميع الأصعدة لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية.

أخبار متعلقة:
بدون التسجيل للمرة الرابعة على التوالي.. مانشستر يونايتد يخسر من وست هام تشكيل مانشستر يونايتد - لاعب شاب يشارك لأول مرة ضد وست هام تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية بيلد: ريال مدريد مهتم بإعادة فاران من مانشستر يونايتد

وقال راتكليف عبر موقع النادي الرسمي: "باعتباري شابا محليا وداعما مدى الحياة للنادي، يسعدني جدا أننا تمكنّا من التوصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة مانشستر يونايتد يفوضنا مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في النادي".

وأضاف "في حين أن النجاح التجاري للنادي ضمن وجود الأموال المتاحة دائما للفوز بالبطولات على أعلى المستويات، إلا أن هذه الإمكانات لم يتم إطلاقها بالكامل في الآونة الأخيرة. سنجلب المعرفة والخبرة والمواهب العالمية من جميع أنحاء العالم ستساعد مجموعة INEOS Sport في دفع المزيد من التحسين في النادي، مع توفير الأموال المخصصة أيضا لتمكين الاستثمار المستقبلي في أولد ترافورد".

وأكمل "نحن هنا على المدى الطويل وندرك أن هناك الكثير من التحديات والعمل الشاق الذي ينتظرنا، وسنتعامل معه بالدقة والاحترافية والشغف. نحن ملتزمون بالعمل مع الجميع في النادي - مجلس الإدارة والموظفين واللاعبين والمشجعين - للمساعدة في دفع النادي إلى الأمام".

وأتم "طموحنا المشترك واضح: نريد جميعا رؤية مانشستر يونايتد يعود إلى حيث كان. نحن ننتمي إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية".

يذكر أن عائلة جلايزرز وضعت أسهم النادي في نوفمبر 2022 للبيع، وتنافس الشيخ جاسم بن حمد مع السير راتكليف.

وطلبت العائلة 8 مليار دولار أمريكي من أجل بيع أسهم النادي وكانت قريبة من بيع النادي للمستثمر القطري.

Sir Jim Ratcliffe at Old Trafford, home of Manchester United. Manchester United owners, the Glazer family, announced last November they were conducting a strategic review, with the sale of United one option being considered. Qatari banker Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani and INEOS founder Sir Jim Ratcliffe have bid to buy United, with both parties visiting the club this week. Picture date: Friday March 17, 2023. (Photo by Peter Byrne/PA Images via Getty Images)

من هو جيم راتكليف؟

رجل الأعمال البالغ 71 عاما مشجع لمانشستر يونايتد وتواجد في مدرجات ملعب كامب نو في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999 محتفلا بفوز الفريق التاريخي باللقب على حساب بايرن ميونيخ.

وحاول من قبل شراء ناديي تشيلسي ونيوكاسل.

ويمتلك شركة "INEOS" التي تمتلك أندية نيس الفرنسي ولوزان السويسري وأر سي أبيدجان الإيفواري.

وتدر شركة "INEOS" وعملها الأساسي تصنيع البتروكيماويات مبلع 65 مليار دولار سنويا.

وارتفع صافي ثروة راتكليف في 2023 إلى 29.6 مليار دولار.

يونايتد الموسم الجاري

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 28 نقطة بعد مرور 18 جولة.

وودع الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة بعد بايرن ميونيخ وكوبنهاجن وجالاتاسراي.

وسيلتقي الشياطين الحمر مع ويجان في دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وودع الفريق أيضا كأس الرابطة الإنجليزية من دور الـ 16 أمام نيوكاسل.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بوكيتينو: نستقبل الكثير من الركلات الركنية.. ويجب أن نواصل الضغط صلاح: لا يمكن الاستمرار في إهدار النقاط سبورت: مانشستر سيتي يحدد سعر كانسيلو لـ برشلونة بعد فتحه الباب لكبار أوروبا.. رومانو: سيتي يقترب من التعاقد مع إتشيفيري هدف نكونكو الأول لم يكن كافيا.. تشيلسي يخسر من ولفرهامبتون انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (2)-(1) تشيلسي تشكيل تشيلسي - بالمر وبروخا أساسيان أمام ولفرهامبتون.. ومودريك على دكة البدلاء مواعيد مباريات الأحد 24 ديسمبر 2023.. تشيلسي بالدوري الإنجليزي وقمة مشتعلة في تركيا
أخر الأخبار
آس: إيرادات برشلونة من جولة أمريكا ستذهب لـ بيدري 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
بوكيتينو: نستقبل الكثير من الركلات الركنية.. ويجب أن نواصل الضغط 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر الرمادي: سيراميكا من أفضل 3 فرق تلعب كرة في مصر.. وهدفنا الفوز بالسوبر 42 دقيقة | الكرة المصرية
السوبر المصري - محمد إبراهيم: التفاصيل الصغيرة ستحسم مواجهة الأهلي 52 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 57 دقيقة | الكرة المصرية
صلاح: لا يمكن الاستمرار في إهدار النقاط ساعة | الدوري الإنجليزي
سبورت: مانشستر سيتي يحدد سعر كانسيلو لـ برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
"للعودة حيث كان".. مانشستر يونايتد يعلن بيع 25% من أسهم النادي لـ راتكليف ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة 4 مرتجي: تعرضنا للظلم أمام فلومينينسي.. وهذا ما قاله لي جوارديولا عن الأهلي