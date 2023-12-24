"للعودة حيث كان".. مانشستر يونايتد يعلن بيع 25% من أسهم النادي لـ راتكليف

أعلن نادي مانشستر يونايتد شراء السير جيم راتكليف على نسبة 25% من أسهم النادي من عائلة جلايزرز.

وأشار النادي في بيانه أن الصفقة ستدر 300 مليون دولار للنادي في الاستثمارات المستقبلية للنادي.

وستكون شركة "INEOS" مسؤولة عن قطاع فريق كرة القدم في النادي على جميع الأصعدة لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية.

وقال راتكليف عبر موقع النادي الرسمي: "باعتباري شابا محليا وداعما مدى الحياة للنادي، يسعدني جدا أننا تمكنّا من التوصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة مانشستر يونايتد يفوضنا مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في النادي".

وأضاف "في حين أن النجاح التجاري للنادي ضمن وجود الأموال المتاحة دائما للفوز بالبطولات على أعلى المستويات، إلا أن هذه الإمكانات لم يتم إطلاقها بالكامل في الآونة الأخيرة. سنجلب المعرفة والخبرة والمواهب العالمية من جميع أنحاء العالم ستساعد مجموعة INEOS Sport في دفع المزيد من التحسين في النادي، مع توفير الأموال المخصصة أيضا لتمكين الاستثمار المستقبلي في أولد ترافورد".

وأكمل "نحن هنا على المدى الطويل وندرك أن هناك الكثير من التحديات والعمل الشاق الذي ينتظرنا، وسنتعامل معه بالدقة والاحترافية والشغف. نحن ملتزمون بالعمل مع الجميع في النادي - مجلس الإدارة والموظفين واللاعبين والمشجعين - للمساعدة في دفع النادي إلى الأمام".

وأتم "طموحنا المشترك واضح: نريد جميعا رؤية مانشستر يونايتد يعود إلى حيث كان. نحن ننتمي إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية".

يذكر أن عائلة جلايزرز وضعت أسهم النادي في نوفمبر 2022 للبيع، وتنافس الشيخ جاسم بن حمد مع السير راتكليف.

وطلبت العائلة 8 مليار دولار أمريكي من أجل بيع أسهم النادي وكانت قريبة من بيع النادي للمستثمر القطري.

من هو جيم راتكليف؟

رجل الأعمال البالغ 71 عاما مشجع لمانشستر يونايتد وتواجد في مدرجات ملعب كامب نو في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999 محتفلا بفوز الفريق التاريخي باللقب على حساب بايرن ميونيخ.

وحاول من قبل شراء ناديي تشيلسي ونيوكاسل.

ويمتلك شركة "INEOS" التي تمتلك أندية نيس الفرنسي ولوزان السويسري وأر سي أبيدجان الإيفواري.

وتدر شركة "INEOS" وعملها الأساسي تصنيع البتروكيماويات مبلع 65 مليار دولار سنويا.

وارتفع صافي ثروة راتكليف في 2023 إلى 29.6 مليار دولار.

يونايتد الموسم الجاري

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 28 نقطة بعد مرور 18 جولة.

وودع الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة بعد بايرن ميونيخ وكوبنهاجن وجالاتاسراي.

وسيلتقي الشياطين الحمر مع ويجان في دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وودع الفريق أيضا كأس الرابطة الإنجليزية من دور الـ 16 أمام نيوكاسل.