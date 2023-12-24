هدف نكونكو الأول لم يكن كافيا.. تشيلسي يخسر من ولفرهامبتون

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 17:06

كتب : FilGoal

ماريو ليمينا - ولفرهامبتون ضد تشيلسي

حقق ولفرهامبتون الفوز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية ولفرهامبتون في المباراة كل من مات دوهيرتي ووماريو ليمينا، بينما أحرز كريستوفر نكونكو هدف تشيلسي الوحيد.

الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة الـ 22 في المركز الـ 11 بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز العاشر.

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التشكيل

بدأ تشيلسي المباراة بثلاثي هجومي مكون من نيكولاس جاكسون وكول بالمر وأرماندو برويا.

أحداث المباراة

الشوط الأول لم يشهد الكثير من الفرص ولكن فرصة المباراة الأخطر كانت من رحيم ستيرلنج الذي افتك الكرة من المداف وانفرد برفقة كول بالمر وبرويا ولكنه لم يمرر واختار التسديد ليتصدى الحارس خوسي سا للكرة.

هوانج مهاجم ولفرهامبتون هو الآخر أهدر انفرادا بالمرمى في الدقيقة الـ 44 بعد أن سدد الكرة فوق العارضة.

في الشوط الثاني تصدى بيتروفيتش حارس تشيلسي لرأسية رائعة من ماريو ليمينا في الدقيقة الـ 48.

وبعد ثلاث دقائق كرر ليمينا المحاولة برأسية أخرى ولكنها سكنت الشباك تلك المرة.

وكاد كريستوفر نكونكو أن يتعادل لتشيلسي في الدقيقة الـ 64 ولكن المدافع أنقذ الكرة من على خط المرمى.

وأضاف الحكم 11 دقيقة كوقت بدل من الضائع.

الوقت بدل الضائع كان ولفرهامبتون هو المستفيد منه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ 92 عن طريق البديل مات دوهيرتي.

وفي الدقيقة الـ 95 سجل نكونكو هدف تقليص الفارق لتشيلسي برأسية بعد عرضية من ستيرلنج.

هدف نكونكو كان هو الأول له بقميص تشليسي من الانضمام للفريق في مشاركته الثانية.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد كريستال بالاس يوم الأربعاء 27 ديسمبر، بينما سيحل برينتفورد ضيفا على ولفرهامبتون.

تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز ولفرهامبتون
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