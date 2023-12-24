هدف نكونكو الأول لم يكن كافيا.. تشيلسي يخسر من ولفرهامبتون

حقق ولفرهامبتون الفوز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية ولفرهامبتون في المباراة كل من مات دوهيرتي ووماريو ليمينا، بينما أحرز كريستوفر نكونكو هدف تشيلسي الوحيد.

الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة الـ 22 في المركز الـ 11 بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز العاشر.

التشكيل

بدأ تشيلسي المباراة بثلاثي هجومي مكون من نيكولاس جاكسون وكول بالمر وأرماندو برويا.

ولفرهامبتون🆚تشيلسي 🔵بالمر وبروخا أساسيان.. مودريك على دكة البدلاء 🟠هوانج يقود الهجوم أمام تشيلسي#في_إنجلترا pic.twitter.com/bBkrCnFajR — FilGoal (@FilGoal) December 24, 2023

أحداث المباراة

الشوط الأول لم يشهد الكثير من الفرص ولكن فرصة المباراة الأخطر كانت من رحيم ستيرلنج الذي افتك الكرة من المداف وانفرد برفقة كول بالمر وبرويا ولكنه لم يمرر واختار التسديد ليتصدى الحارس خوسي سا للكرة.

هوانج مهاجم ولفرهامبتون هو الآخر أهدر انفرادا بالمرمى في الدقيقة الـ 44 بعد أن سدد الكرة فوق العارضة.

في الشوط الثاني تصدى بيتروفيتش حارس تشيلسي لرأسية رائعة من ماريو ليمينا في الدقيقة الـ 48.

وبعد ثلاث دقائق كرر ليمينا المحاولة برأسية أخرى ولكنها سكنت الشباك تلك المرة.

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شباك تشلسي تتلقى الهدف الأول من رأسية ليمينا#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/4Xl3HxSwNH — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 24, 2023

وكاد كريستوفر نكونكو أن يتعادل لتشيلسي في الدقيقة الـ 64 ولكن المدافع أنقذ الكرة من على خط المرمى.

وأضاف الحكم 11 دقيقة كوقت بدل من الضائع.

الوقت بدل الضائع كان ولفرهامبتون هو المستفيد منه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ 92 عن طريق البديل مات دوهيرتي.

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وفي الدقيقة الـ 95 سجل نكونكو هدف تقليص الفارق لتشيلسي برأسية بعد عرضية من ستيرلنج.

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GOAL!!!



Christopher Nkunku opens his account for Chelsea with his head after a cross from Raheem Sterling!



Is it too little, too late?#beINPL #CFC #WWFC pic.twitter.com/JfsZVOZ0PM — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 24, 2023

هدف نكونكو كان هو الأول له بقميص تشليسي من الانضمام للفريق في مشاركته الثانية.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد كريستال بالاس يوم الأربعاء 27 ديسمبر، بينما سيحل برينتفورد ضيفا على ولفرهامبتون.