كرة سلة - الجندي ودولا في قائمة منتخب مصر بالبطولة العربية

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 16:30

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة سلة

أعلن منتخب مصر لكرة السلة قائمة الفريق النهائية استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 26 ديسمبر وحتى 3 يناير المقبل.

وشهدت القائمة تواجد عمرو الجندي الذي سبق وأن أعلن اعتزاله بعد منافسات كأس العالم، كما عاد أحمد عادل دولا والذي اعتذر عن عدم المشاركة في المونديال.

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وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

عمرو الجندي - أحمد عادل دولا - كريم حاتم - إيهاب أمين - يوسف شحاتة - عمرو زهران - أحمد ياسر ريحان - عمر هشام - أحمد ياسر مودي - أنس أسامة - علي أحمد - عمر طارق - خالد عبد الناصر - هيثم كمال.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية والتي تضم خمسة منتخبات.

ويشارك في البطولة تسعة منتخبات وهو بخلاف مصر كل من المغرب وتونس والجزائر وليبيا والإمارات والكويت والصومال وموريتانيا.

وجاءت قرعة النسخة رقم 25 من البطولة العربية كالآتي:

المجموعة الأولى: الجزائر - الصومال - ليبيا - موريتانيا.

المجموعة الثانية: مصر - الإمارات - الكويت - تونس - المغرب.

ويعتبر منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

وكانت آخر تتويجات المنتخب المصري بلقب البطولة في 2017 عندما أقيمت في مصر.

بينما حقق بعدها منتخب السعودية لقب عام 2018 ثم لبنان عام 2022.

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