كما كشف في الجول.. محمد معروف حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 15:57

كتب : FilGoal

محمد معروف

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي كأس السوبر المصري.

ويلعب غدا في نصف نهائي كأس السوبر المصري كل من مودرن فيوتشر ضد بيراميدز والأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

ويقود مباراة الأهلي وسيراميكا محمد معروف كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل وسمير جمال ومحمود البنا كحكم رابع.

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ويتواجد طارق مجدي كحكم لتقنية الفيديو ويعاونه طارق مجدي.

FilGoal.com كاد قد كشف عن تواجد معروف ححكم لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في وفت سابق

معروف لم يقد أي مباراة لكلا الفريقين منذ بداية الموسم الحالي.

وفي المباراة الأخرى بين بيراميدز ومودرن فيوتشر سيتواجد أمين عمر حكما للساحة ويعاونه أحمد توفيق ويوسف البساطي كمساعدين ومحمد عادل كحكم رابع.

ويقود المباراة من غرفة الفيديو الحكم محمود عاشور.

وتقام البطولة في الإمارات وسيلعب الفائز من كل مباراة في النهائي لحسم البطل.

الأهلي هو حامل لقب البطولة بعد أن فاز في النسخة الماضية على بيراميدز في مباراة أقيمت بالإمارات أيضا.

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