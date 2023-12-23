خبر في الجول – محمد معروف يدير لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا في سوبر الأبطال

يدير محمد معروف مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا تحكيميا في نصف نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال.

وحسبما علم FilGoal.com فإن معروف سيعاونه كل من سامي هلهل وسمير جمال، فيما سيكون محمود البناء حكما رابعا.

وسيدير طارق مجدي تقنية الفيديو ويعاونه محمود أبو الرجال.

ويواجه الأهلي منافسه سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال الإثنين المقبل.

وكان الأهلي أرسل خطابا لاتحاد الكرة طلب فيه تأجيل مباراتيه في كأس السوبر لـ24 ساعة.

وبرر الأهلي طلبه بأن موعد وصوله للإمارات من السعودية عقب مشاركته في كأس العالم للأندية 2023 سيكون 24 ساعة فقط.

وقال مصدر من الأهلي آنذاك لـFilGoal.com "لن نسافر من السعودية إلى الإمارات مباشرة عقب مواجهة أوراوا الياباني".

واستفاض المصدر "بل أن بعثة الفريق سوف تستقل الطائرة في السادسة من مساء يوم السبت وتصل إلى الإمارات في وقت متأخر وبناء عليه لن يكون بمقدور الفريق التدرب سوى مرة واحدة قبل لقاء سيراميكا كليوباترا".

وأتم المصدر "هذا بالإضافة للإرهاق الشديد الذي يعاني منه الفريق لكثرة المشاركة في البطولات".