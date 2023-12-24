انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (2)-(1) تشيلسي

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 14:55

كتب : FilGoal

كولويل - تشيلسي ضد برايتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد ولفرهامبتون في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق95. جووووول يشعل المباراة من جديد لتشيلسي عن طريق نكونكو.

ق92. جوووول الثاني لولفرهامبتون عن طريق مات دوهيرتي بعد خطأ من بادياشيل الذي هيأ الكرة أمامه ليسدد في الشباك مباشرة.

ق64. مدافع ولفرهامبتون ينقذ كرة من نكونكو من على خط المرمى.

ق51. جوووول أول لولفراهمبتون عن طريق ماريو ليمينا برأسية.

ق48. بيتروفيتش يتألق في التصدي لرأسية من ليمينا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. هوانج يهدر انفراد بالمرمى ولكنه سدد الكرة فوق العارضة.

ق32. ستيرلنج يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول بغرابة بعد الانفراد بالمرمى برقة كول بالمر ولكنه فضل التسديد وعدم التمرير ليتصدى خوسي سا.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز ولفرهامبتون
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