تشكيل تشيلسي - بالمر وبروخا أساسيان أمام ولفرهامبتون.. ومودريك على دكة البدلاء

يبدأ كول بالمر وأرماندو بروخا في التشكيل الأساسي لفريق تشيلسي أمام ولفرهامبتون.

ويحل تشيلسي ضيفا على ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويجلس ميخايلو مودريك على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش

الدفاع: جوستو - تياجو سيلفا - أكسيل ديساسي - ليفي كولويل

الوسط: ليسلي أجوتشوكو - كونور كالاجر - كول بالمر

الهجوم: أرماندو بروخا - نيكولاس جاكسون- رحيم سترلينج

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 22 نقطة من 17 مباراة.

بينما يحل ولفرهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

ولم يحقق ولفرهامبتون الفوز في آخر مباراتين خاضهم الفريق.

أما تشيلسي فتغلب على شيفيلد في المباراة الأخيرة التي أقيمت، وهو الفوز الوحيد بآخر ثلاث مباريات.