تشكيل تشيلسي - بالمر وبروخا أساسيان أمام ولفرهامبتون.. ومودريك على دكة البدلاء
الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 14:17
كتب : FilGoal
يبدأ كول بالمر وأرماندو بروخا في التشكيل الأساسي لفريق تشيلسي أمام ولفرهامبتون.
ويحل تشيلسي ضيفا على ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويجلس ميخايلو مودريك على مقاعد البدلاء.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش
الدفاع: جوستو - تياجو سيلفا - أكسيل ديساسي - ليفي كولويل
الوسط: ليسلي أجوتشوكو - كونور كالاجر - كول بالمر
الهجوم: أرماندو بروخا - نيكولاس جاكسون- رحيم سترلينج
ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 22 نقطة من 17 مباراة.
بينما يحل ولفرهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.
ولم يحقق ولفرهامبتون الفوز في آخر مباراتين خاضهم الفريق.
أما تشيلسي فتغلب على شيفيلد في المباراة الأخيرة التي أقيمت، وهو الفوز الوحيد بآخر ثلاث مباريات.
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأحد 24 ديسمبر 2023.. تشيلسي بالدوري الإنجليزي وقمة مشتعلة في تركيا ساكا: أعتذر لـ تسيميكاس لتسببي في إصابته ولكن أرتيتا: يجب أن نقتل المباريات.. وهذه أسوأ لحظة ضد ليفربول كلوب: تسيميكاس سيغيب لفترة طويلة.. وكيف أرسنال بهذه القوة؟ العارضة تحمي الصدارة.. صلاح يسجل في تعادل ليفربول مع أرسنال صلاح على عرش أنفيلد وفض الشراكة مع جيرارد بعد هدفه ضد أرسنال انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) أرسنال ركبة فيكاريو تحافظ على فوز توتنام وتضع حدا لسلسلة انتصارات إيفرتون