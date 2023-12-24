كرة يد - علي زين: لا حديث عن الأولمبياد قبل التتويج بإفريقيا.. وتأثير غياب الأحمر

رفض علي زين نجم منتخب مصر ونادي دينامو بوخارست الروماني لكرة اليد الحديث عن المنافسة في أولمبياد باريس، قبل حسم التأهل أولا بحصد لقب أمم إفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا في يناير المقبل ويتأهل البطل إلى أولمبياد باريس مباشرة.

وقال علي زين لـ FilGoal.com: "نسعى لتقديم كافة الخبرات التي اكتسبناها في مسيرتنا من أجل إفادة الناشئين وتحقيق النجاح من طريق أقصر".

أما عن سهولة المنافسة في إفريقيا أجاب "في كرة اليد لا يوجد ما يسمى بمنافسة سهلة، المقياس هو أن يكون للفريق هدف واضح وصريح وأخذ كل مباراة بالتدريج".

وشدد "هدفنا بالتأكيد هو حصد لقب أمم إفريقيا والتأهل إلى منافسات أولمبياد باريس 2024".

وبسؤاله عن اعتزال أحمد الأحمر دوليا أوضح "بالتأكيد قرار مؤثر على الفريق في كل الأحوال، الأحمر أسطورة تشرفت بمزاملته واللعب بجواره وهو إضافة قوية لأي فريق".

وتابع "شهادتي مجروحة في الحديث عن أحمد الأحمر، علاقته جيدة بالجميع جماهير ولاعبين، وهو قائد بالطبع غيابه سيكون مؤثرا".

واختتم علي زين تصريحاته "أرى أنه ليس من الصحيح التفكير في أولمبياد باريس والمنافسة على ميدالية قبل الانتهاء من أمم إفريقيا أولا، تركيزي حاليا على البطولة القارية أولا من أجل حصد اللقب ثم التأهل للأولمبياد".