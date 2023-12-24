مواعيد مباريات الأحد 24 ديسمبر 2023.. تشيلسي بالدوري الإنجليزي وقمة مشتعلة في تركيا

الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 10:40

كتب : FilGoal

كولويل - تشيلسي ضد برايتون

يشهد اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023 عددا من المباريات المختلفة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

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الدوري الإنجليزي

يحل تشيلسي ضيفا على ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويقام اللقاء في تمام الثالثة عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كأس مصر

يلعب فريق النجوم أمام نادي راية ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث من كأس مصر.

وينطلق اللقاء في تمام الثانية عصرا.

الدوري التركي

تقام قمة مشتعلة في منافسات الدوري التركي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر.

إذ يحل جالاتاسراي ضيفا على فريق فناربخشة في قمة المسابقة.

ويتقاسم الفريقان الصدارة برصيد 43 نقطة عقب لعب 16 مباراة لكل منهما.

الدوري الإنجليزي تشيلسي تركيا جالاتاسراي
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