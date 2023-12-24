مواعيد مباريات الأحد 24 ديسمبر 2023.. تشيلسي بالدوري الإنجليزي وقمة مشتعلة في تركيا
الأحد، 24 ديسمبر 2023 - 10:40
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023 عددا من المباريات المختلفة.
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الدوري الإنجليزي
يحل تشيلسي ضيفا على ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.
ويقام اللقاء في تمام الثالثة عصرا.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.
كأس مصر
يلعب فريق النجوم أمام نادي راية ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث من كأس مصر.
وينطلق اللقاء في تمام الثانية عصرا.
الدوري التركي
تقام قمة مشتعلة في منافسات الدوري التركي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر.
إذ يحل جالاتاسراي ضيفا على فريق فناربخشة في قمة المسابقة.
ويتقاسم الفريقان الصدارة برصيد 43 نقطة عقب لعب 16 مباراة لكل منهما.
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