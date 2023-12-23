كأس مصر 2024 - تأهل الترسانة والواسطى على حساب غزل المحلة ودجلة لـ دور الـ 32

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 21:16

كتب : رضا السنباطي

كأس مصر - بيان رسمي

تأهل الترسانة إلى دور الـ 32 من كأس مصر بعد الفوز على غزل المحلة بنتيجة 2-0.

وتواصلت مباراة الدور التمهيدي الثالث في البطولة لنسخة 2023 -24، والتي بدأت أمس الجمعة.

واكتسح بتروجت ضيفه إيسترن كومباني بنتيجة 6-0.

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فيما حقق الواسطى المفاجأة وأقصى وادي دجلة بالفوز بنتيجة 2-0.

وتأهلت فرق مكادي والنصر والواسطى وبتروجت والقناة للدور المقبل.

وإليكم نتائج مباريات اليوم

الترسانة 2-0 غزل المحلة

مكادي 2-2 ديروط

فوز مكادي 3-2 بركلات الترجيح

طنطا 0-1 النصر

وادي دجلة 0-2 الواسطى

بتروجت 6-0 إيسترن كومباني

السكة 0-0 القناة

فوز القناة 3-2 بركلات الترجيح

تعرف على المتأهلين من اليوم الأول لدور الـ 32 من هنــــــــــــــــــــــــــا.

وتتبقى مباراة لتحديد الفريق الأخير المتأهل لدور الـ 32 وستكون غدا الأحد بين النجوم وراية وستبدأ في الثانية عصرا.

ويصل 14 فريقا إلى دور الـ 32 لمواجهة فرق الدوري الممتاز الـ 18.

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