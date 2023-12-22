كأس مصر 2024 - لافيينا إلى دور الـ32 للموسم الرابع تواليا.. وعودة بورفؤاد بعد 26 عاما

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 19:32

كتب : رضا السنباطي

السكة الحديد و لافيينا

تأهل لافيينا إلى دور الـ 32 من كأس مصر للموسم الرابع على التوالي.

وعاد بورفؤاد لدور الـ 32 لأول مرة منذ 26 عاما منذ نسخة 1996-97 عندما وصل لنصف النهائي ضد الإسماعيلي وخسر.

وأقيمت اليوم 7 مباريات ضمن الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر 2023-24.

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ووصلت 4 مباريات إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل.

وكانت النتائج كالتالي:

أبو قير للأسمدة 1-0 كهرباء الإسماعيلية

لافيينا 1-0 المنصورة

وي 1-2 بورفؤاد

بروكسي 1-1 المنيا

فوز بروكسي 6-5 بركلات الترجيح

دكرنس 0-0 الألومنيوم

فوز الألومنيوم 7-6 بركلات الترجيح

بترول أسيوط 1-1 دلفي

فوز بترول أسيوط 5-4 بركلات الترجيح

جمهورية شبين 2-2 الإنتاج الحربي

فوز جمهورية شبين 4-2 بركلات الترجيح

ويصل 14 فريقا إلى دور الـ 32 لمواجهة فرق الدوري الممتاز الـ 18.

لافيينا بورفؤاد كأس مصر 2024
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