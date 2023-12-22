كأس مصر 2024 - لافيينا إلى دور الـ32 للموسم الرابع تواليا.. وعودة بورفؤاد بعد 26 عاما
الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 19:32
كتب : رضا السنباطي
تأهل لافيينا إلى دور الـ 32 من كأس مصر للموسم الرابع على التوالي.
وعاد بورفؤاد لدور الـ 32 لأول مرة منذ 26 عاما منذ نسخة 1996-97 عندما وصل لنصف النهائي ضد الإسماعيلي وخسر.
وأقيمت اليوم 7 مباريات ضمن الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر 2023-24.
ووصلت 4 مباريات إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل.
وكانت النتائج كالتالي:
أبو قير للأسمدة 1-0 كهرباء الإسماعيلية
لافيينا 1-0 المنصورة
وي 1-2 بورفؤاد
بروكسي 1-1 المنيا
فوز بروكسي 6-5 بركلات الترجيح
دكرنس 0-0 الألومنيوم
فوز الألومنيوم 7-6 بركلات الترجيح
بترول أسيوط 1-1 دلفي
فوز بترول أسيوط 5-4 بركلات الترجيح
جمهورية شبين 2-2 الإنتاج الحربي
فوز جمهورية شبين 4-2 بركلات الترجيح
ويصل 14 فريقا إلى دور الـ 32 لمواجهة فرق الدوري الممتاز الـ 18.
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