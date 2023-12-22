كأس مصر 2024 - لافيينا إلى دور الـ32 للموسم الرابع تواليا.. وعودة بورفؤاد بعد 26 عاما

تأهل لافيينا إلى دور الـ 32 من كأس مصر للموسم الرابع على التوالي.

وعاد بورفؤاد لدور الـ 32 لأول مرة منذ 26 عاما منذ نسخة 1996-97 عندما وصل لنصف النهائي ضد الإسماعيلي وخسر.

وأقيمت اليوم 7 مباريات ضمن الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر 2023-24.

ووصلت 4 مباريات إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل.

وكانت النتائج كالتالي:

أبو قير للأسمدة 1-0 كهرباء الإسماعيلية

لافيينا 1-0 المنصورة

وي 1-2 بورفؤاد

بروكسي 1-1 المنيا

فوز بروكسي 6-5 بركلات الترجيح

دكرنس 0-0 الألومنيوم

فوز الألومنيوم 7-6 بركلات الترجيح

بترول أسيوط 1-1 دلفي

فوز بترول أسيوط 5-4 بركلات الترجيح

جمهورية شبين 2-2 الإنتاج الحربي

فوز جمهورية شبين 4-2 بركلات الترجيح

ويصل 14 فريقا إلى دور الـ 32 لمواجهة فرق الدوري الممتاز الـ 18.