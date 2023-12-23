العارضة تحمي الصدارة.. صلاح يسجل في تعادل ليفربول مع أرسنال

تعادل ليفربول مع ضيفه أرسنال بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أرسنال بواسطة جابرييل في الدقيقة 4، وتعادل محمد صلاح للريدز في الدقيقة 29.

وبات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر أمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال.

كما وصل لمساهمته التهديفية رقم 121 في 120 مباراة على ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي مع ليفربول، بواقع 88 هدفا و33 تمريرة حاسمة، كأكثر لاعب في تاريخ النادي، متفوقا على ستيفن جيرارد الذي يملك 120 مساهمة.

ووصل صلاح إلى 12 هدفا في الموسم الحالي من الدوري بينما لم يسجل أي لاعب آخر من ليفربول أكثر من 4 أهداف حتى الآن.

الرقم السلبي الوحيد أن ليفربول لم يفُز على أي من خصومه في الستة الكبار لإنجلترا، حيث تعادل مع أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي وخسر أمام توتنام.

إثارة مبكرة..

البداية أتت بعرضية من بوكايو ساكا في الدقيقة 2 أبعدها أليسون ليتابعها جابرييل جيسوس بتسديدة اصطدمت بالدفاع وتحولت لركنية.

وفي الدقيقة الرابعة أرسل مارتن أوديجارد ركلة حرة حولها جابرييل ماجالهايس إلى هدف برأسية في شباك ليفربول.

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GOAL!!!



Arsenal have come FLYING out of the blocks and Gabriel heads home after just three minutes!!!#beINPL #AFC #LFC pic.twitter.com/pAiHxUtAo6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 23, 2023

وسدد محمد صلاح كرة خطيرة في الدقيقة 14 مرت بجوار القائم.

فيما حاول أوديجارد في الدقيقة 20 لتخرج التسديدة سيئة بجوار القائم.

التعادل أتى في الدقيقة 29 بعد انطلاقة رائعة من محمد صلاح الذي راوغ أوليكساندر زينشينكو وسجل في الزاوية الضيقة على يسار دافيد رايا.

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GOAL!!!



Mohamed Salah equalises after a brilliant pass from Trent Alexander-Arnold and he unleashes an unstoppable shot past David Raya!!!



The Egyptian King does it again!#beINPL #LFC #AFC pic.twitter.com/Ukb0wX1NKx — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 23, 2023

وتلقى ليفربول ضربة موجعة بإصابة ظهيره الأيسر كوستاس تسيميكاس ليخرج ويأتي جو جوميز بدلا منه في الدقيقة 35.

وضاع هدف محقق من أرسنال بانطلاقة ساكا الذي مرر إلى جابرييل مارتينيلي في موقع خطير ومنحه الكرة أمام المرمى الخالي ولكنه سدد بجوار القائم.

.. وركود نسبي

الشوط الثاني أتى هادئا مقارنة بالأول، حيث سدد أوليكساندر زينشينكو كرة في الدقيقة 60 مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 68 أتى لياندرو تروسار بدلا من مارتينيلي في صفوف أرسنال.

بينما على الجانب الآخر حل الثلاثي رايان جرافينبرخ وداروين نونيز وهارفي إليوت بدلا من كرتيس جونز وكودي جاكبو ولويس دياز.

اللحظة الأكثر خطورة أتت في الدقيقة 72 حين انطلق صلاح بشبه انفراد في زيادة عددية مطلقة ضد بن وايت المدافع الأخير، فمررها إلى أرنولد الذي سدد في العارضة.

ثم انطلق جو جوميز وسدد في الدقيقة 74 ولكن حولها رايا إلى ركنية.

وأتى إدوارد نكيتياه بدلا من جابرييل جيسوس في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 80 سدد ديكلان رايس من خارج المنطقة لترتد الكرة من جسد إبراهيما كوناتي.

وتلقى صلاح إنذارا للاعتراض على حكم المباراة في الدقيقة 84.

التعادل ترك أرسنال على الصدارة برصيد 40 نقطة، وجعل ليفربول يرتقي للمركز الثاني برصيد 39 نقطة، بفارق الأهداف عن أستون فيلا الذي تراجع للمركز الثالث.