العارضة تحمي الصدارة.. صلاح يسجل في تعادل ليفربول مع أرسنال

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 21:36

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح

تعادل ليفربول مع ضيفه أرسنال بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أرسنال بواسطة جابرييل في الدقيقة 4، وتعادل محمد صلاح للريدز في الدقيقة 29.

وبات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر أمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال.

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كما وصل لمساهمته التهديفية رقم 121 في 120 مباراة على ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي مع ليفربول، بواقع 88 هدفا و33 تمريرة حاسمة، كأكثر لاعب في تاريخ النادي، متفوقا على ستيفن جيرارد الذي يملك 120 مساهمة.

ووصل صلاح إلى 12 هدفا في الموسم الحالي من الدوري بينما لم يسجل أي لاعب آخر من ليفربول أكثر من 4 أهداف حتى الآن.

الرقم السلبي الوحيد أن ليفربول لم يفُز على أي من خصومه في الستة الكبار لإنجلترا، حيث تعادل مع أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي وخسر أمام توتنام.

إثارة مبكرة..

البداية أتت بعرضية من بوكايو ساكا في الدقيقة 2 أبعدها أليسون ليتابعها جابرييل جيسوس بتسديدة اصطدمت بالدفاع وتحولت لركنية.

وفي الدقيقة الرابعة أرسل مارتن أوديجارد ركلة حرة حولها جابرييل ماجالهايس إلى هدف برأسية في شباك ليفربول.

وسدد محمد صلاح كرة خطيرة في الدقيقة 14 مرت بجوار القائم.

فيما حاول أوديجارد في الدقيقة 20 لتخرج التسديدة سيئة بجوار القائم.

التعادل أتى في الدقيقة 29 بعد انطلاقة رائعة من محمد صلاح الذي راوغ أوليكساندر زينشينكو وسجل في الزاوية الضيقة على يسار دافيد رايا.

وتلقى ليفربول ضربة موجعة بإصابة ظهيره الأيسر كوستاس تسيميكاس ليخرج ويأتي جو جوميز بدلا منه في الدقيقة 35.

وضاع هدف محقق من أرسنال بانطلاقة ساكا الذي مرر إلى جابرييل مارتينيلي في موقع خطير ومنحه الكرة أمام المرمى الخالي ولكنه سدد بجوار القائم.

.. وركود نسبي

الشوط الثاني أتى هادئا مقارنة بالأول، حيث سدد أوليكساندر زينشينكو كرة في الدقيقة 60 مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 68 أتى لياندرو تروسار بدلا من مارتينيلي في صفوف أرسنال.

بينما على الجانب الآخر حل الثلاثي رايان جرافينبرخ وداروين نونيز وهارفي إليوت بدلا من كرتيس جونز وكودي جاكبو ولويس دياز.

اللحظة الأكثر خطورة أتت في الدقيقة 72 حين انطلق صلاح بشبه انفراد في زيادة عددية مطلقة ضد بن وايت المدافع الأخير، فمررها إلى أرنولد الذي سدد في العارضة.

ثم انطلق جو جوميز وسدد في الدقيقة 74 ولكن حولها رايا إلى ركنية.

وأتى إدوارد نكيتياه بدلا من جابرييل جيسوس في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 80 سدد ديكلان رايس من خارج المنطقة لترتد الكرة من جسد إبراهيما كوناتي.

وتلقى صلاح إنذارا للاعتراض على حكم المباراة في الدقيقة 84.

التعادل ترك أرسنال على الصدارة برصيد 40 نقطة، وجعل ليفربول يرتقي للمركز الثاني برصيد 39 نقطة، بفارق الأهداف عن أستون فيلا الذي تراجع للمركز الثالث.

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