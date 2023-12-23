صلاح على عرش أنفيلد وفض الشراكة مع جيرارد بعد هدفه ضد أرسنال

سجل محمد صلاح نجم ليفربول هدف التعادل في شباك أرسنال في قمة الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان على ملعب أنفيلد في ثامن مباريات الجولة التي تُختتم غدا الأحد، وبها مباراة مؤجلة بين مانشستر سيتي وبرينتفورد.

وتقدم أرسنال مبكرا عن طريق جابريل ماجاليس، وسجل صلاح هدف التعادل بعد مجهود فردي رائع ضد أولكسندر زينتشينكو مدافع الجنرز.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي ساهم في تسجيل 10 أهداف أو أكثر أمام الثلاثي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال.

وسجل 7 أهداف في 7 مباريات ضد أرسنال في ملعب أنفيلد.

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GOAL!!!



Mohamed Salah equalises after a brilliant pass from Trent Alexander-Arnold and he unleashes an unstoppable shot past David Raya!!!



The Egyptian King does it again!#beINPL #LFC #AFC pic.twitter.com/Ukb0wX1NKx — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 23, 2023

وساهم في 121 هدفا خلال 120 مباراة على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي بتسجيل 88 هدفا وصناعة 33.

وأصبح المصري أكثر لاعب يساهم بالأهداف على ملعب الريدز في الدوري الإنجليزي وفض الشراكة مع ستيفن جيرارد صاحب الـ 120 مساهمة.

ورفع صلاح رصيده لـ 12 هدفا في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري في صدارة ترتيب هدافي الريدز، ولم يسجل أي لاعب آخر في الفريق سوى 4 أهداف حتى الآن.

وأصبح صلاح بمفرده في المركز العاشر في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 151 هدفا وفض الشراكة مع مايكل أوين الذي توقف رصيده عند 150 هدف.