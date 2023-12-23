تشكيل اتحاد جدة - المعيوف مستمر في حراسة مرمى النمور أمام الرائد

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 19:28

كتب : FilGoal

عبد الله المعيوف حارس مرمى اتحاد جدة

يواصل مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ اتحاد جدة السعودي الاعتماد على عبد الله المعيوف في حراسة مرمى الفريق بمواجهة الرائد في الجولة 18 من الدوري السعودي.

وتعد تلك المباراة الأول للنمور منذ توديع كأس العالم للأندية على يد الأهلي بنتيجة 3-1 في الدور الثاني من البطولة.

ويبدأ المعيوف للمباراة الثانية على التوالي في حماية عرين النمور على حساب البرازيلي مارسيلو جروهي.

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ويغيب أحمد حجازي عن القائمة بسبب عدم قيده محليا في الدوري السعودي.

وجاء تشكيل النمور:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: أحمد بامسعود – سلطان الفرحان – مد الله العليان – فيصل الغامدي

الوسط: فابينيو – نجولو كانتي – إيجور كورنادو

الهحوم: مروان الصحفي – كريم بنزيمة - رومارينيو

ويحتل النمور المركز السادس برصيد 28 نقطة من 16 مباراة وله مباراة مؤجلة.

فيما يحتل الرائد المركز 17 قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

اتحاد جدة عبد الله المعيوف الدوري السعودي
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