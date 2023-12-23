ركبة فيكاريو تحافظ على فوز توتنام وتضع حدا لسلسلة انتصارات إيفرتون

حقق توتنام الفوز على إيفرتون بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية توتنام في المباراة كل من ريتشارلسون وهيونج مين سون، بينما أحرز أندري جوميش هجف إيفرتون الوحيد.

الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة الـ 36 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 16 في المركز الـ 16.

وأوقف توتنام سلسلة النتائج الجيدة لإيفرتون الذي حقق الفوز في آخر 4 مباريات بالدوري.

تقدم توتنام بالهدف الأول عن طريق ريتشارسون في الدقيقة التاسعة مستغلا تمريرة من بيرنان جونسون.

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ريتشارليسون يفتتح التسجيل في مرمى فريقه السابق #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/my6e8Cg34W — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2023

وأضاف سون الهدف الثاني في الدقيقة الـ 18 بمتابعة لتسديدة من جونسون تصدى لها بيكفورد.

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وقلص إيفرتون النتيجة عن طريق أندري جوميش في الدقيقة الـ 82 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

الهدف كان هو الأول لجوميش منذ 587 يوما.

ومنع فيكاريو هدف التعادل في الدقيقة الـ 84 بتسديدة من دانجوما.

وكاد دانجوما أن يتعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة ولكن كرته ارتدت من العارضة وكانت متجهة إلى الشباك لولا ركبة فيكاريو التي حولتها لخارج المرمى.

فولام × بيرنلي

وفاز بيرلني على فولام بهدفين دون مقابل.

تقدم ويلسون أودوبيرت بالهدف الأول لبيرنلي في الدقيقة الـ 47.

وأضاف ساندير بيرجي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 66.

الفوز رفع رصيد بيرنلي للنقطة الـ 11 في المركز الـ 19، بينما توقف رصيد فولام عند النقطة الـ 21 في المركز الـ 12.

لوتون × نيوكاسل

وفاز لوتون تاون على نيوكاسل بهدف وحيد سجله تاوسند.

وارتفع رصيد لوتون للنقطة الـ 12 في المركز الـ 18، بينما توقف رصيد نيوكاسل للنقطة الـ 29 في المركز السابع.

نوتينجهام فورست × بورنموث

حقق بورنموث الفوز على نوتينجهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة شهدت تسجيل دومينيك سولانكي لثلاثة أهداف ليدون الهاتريك الأول في مسيرته.

وسجل ثنائية نوتينجام كل من أنتوني إلانجا وكريس وود.

وشهدت المباراة طرد ويلي بولي لاعب نوتينجهام بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

الفوز رفع رصيد بورنموث للنقطة الـ 22 في المركز الـ 11، بينما توقف رصيد نوتينجهام عند النقطة الـ 14 في المركز الـ 17.