تشكيل ليفربول - صلاح يقود حملة الصدارة أمام أرسنال

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال في قمة منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول في موقعة ستحدد هوية المتصدر بنهاية الجولة الحالية.

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي - كرتيس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز

البدلاء: كاومين كيليهير - جو جوميز - كونور برادلي - جاريل كوانساه - رايان جرافينبرخ - هارفي إليوت - جيمس ماكونيل - بوبي كلارك - داروين نونيز

ويتواجد ليفربول في المركز الثالث برصيد 38 نقطة وإن فاز سيعتلي صدارة الدوري.

ويحتل أرسنال الصدارة برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف عن أستون فيلا الذي تعادل في مباراة الجولة الحالية أمام شيفيلد يونايتد.