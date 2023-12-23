تشكيل أرسنال - عودة النني إلى مقاعد البدلاء.. القوة الضاربة في مواجهة ليفربول

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول في قمة منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد محمد النني إلى مقاعد بدلاء أرسنال بعد غيابه عن المباراة السابقة أمام برايتون.

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالهايس - أوليكساندر زينشينكو

خط الوسط: ديكلان رايس - كاي هافيرتز - مارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي

البدلاء: آرون رامسديل - سيدريك سواريش - جاكوب كيفيور - جورجينيو - محمد النني - إميل سميث رو - ريس نيلسون - لياندرو تروسار - إدوارد نكيتياه

ويحتل أرسنال الصدارة برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف عن أستون فيلا الذي تعادل في مباراة الجولة الحالية أمام شيفيلد يونايتد.

ويتواجد ليفربول في المركز الثالث برصيد 38 نقطة وإن فاز سيعتلي صدارة الدوري.