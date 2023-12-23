تين هاج: لسنا من فرق المقدمة.. وفي الوقت الحالي أدائنا ضعيف

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 17:44

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا - إريك تين هاج

شدد إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن فريقه أداءه ضعيف في الوقت الحالي.

وخسر مانشستر يونايتد من وست هام بنتيجة 2-0 في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج عبر هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "أعتقد أننا خضنا 72 دقيقة مقبولة حيث لم نستغل فرصنا، كان لابد أن نتقدم لكننا لم نفعل، وبعد ذلك في لحظة واحدة توقف كل شيء".

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وعن إهدار جارناتشو أجاب: "أعلم أنه واثق من نفسه ويمر بفترة جيدة، انفرد بشكل صريح مع الحارس وكان يمكنه أن يسجل لكن لم يفعل".

وردا على إحباطه بسبب عدم عودة الفريق بعد التأخر في النتيجة قائلا: "حاولنا، لكن بعدما سجلوا الهدف تحسموا أكثر، كانوا أكثر حدّة دفاعيا في منطقة الجزاء ومن هذه اللحظة أصبح صعبا صناعة فرصة".

وتطرق للحديث عن نتائج الفريق ضد فرق المقدمة قائلا: "في هذه اللحظة نحن لسنا من فرق المقدمة، لكن الأسبوع الماضي كنا ندا لليفربول. لم نسجل وكان لدينا أفضل فرص في المباراة. ودافعنا بشكل جيد للغاية لمدة 90 دقيقة، يجب أن يكون ذلك اعتياديا لنا، وعلينا فعل ذلك في كل المباريات".

وأتم "في 2023 حققنا لقب كأس الرابطة ووصلنا لنهائي كأس الاتحاد وأنهينا الدوري في المركز الثالث. كان هناك لقطات رائعة وقدمنا أداءً أقوى من المعتاد، لكننا في الوقت الحالي أدائنا ضعيف. وهناك أسباب لدينا إصابات عديدة، وسيكون الفريق أفضل عندما يعود المصابون، علينا أن نكون هادئين ومتحدين ومرتبطين بالخطة، علينا فعل ذلك سويا".

الفوز رفع رصيد وست هام للنقطة الـ 30 في المركز السادس، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الـ 28 في المركز الثامن.

واستمر إريك تين هاج بدون تحقيق الفوز خارج أرضه على الفرق التسعة الكبرى في الدوري الإنجليزي منذ توليه مانشستر يونايتد.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز في المباراة الرابعة على التوالي بجميع البطولات.

ولم يسجل مانشستر يونايتد أي هدف في آخر 6 ساعات بجميع المباريات لأول مرة منذ عام 1992.

وخسر مانشستر يونايتد 20 مباراة في سنة ميلادية واحدة لأول مرة منذ عام 1989.

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