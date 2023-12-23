انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (2)-(0) مانشستر يونايتد

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 14:12

كتب : FilGoal

محمد قدوس - وست هام ضد مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة وست هام ضد مانشستر يونايتد في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
بيرناردو سيلفا: الهدف المبكر سهل مهمتنا أمام فلومينينسي آس: مكافأة لما يقدمه.. بيتيس يتوصل لاتفاق مع إيسكو لتمديد تعاقده تشكيل مانشستر يونايتد - لاعب شاب يشارك لأول مرة ضد وست هام خبر في الجول – محمد معروف يدير لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا في سوبر الأبطال

نهاية المباراة

ق78. جووووول الثااني لوست هام عن طريق محمد قدوس بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء بعد خطأ من كوبي ماينو.

ق72. جووووول أول لوست هام عن طريق بوين

ق55. أونانا يتألق ويمنع الهدف الأول لوست هام من رأسية بوين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. الهدف الأول يضيع من جارناتشو بانفراد بالمرمى بعد تمريرة من أنتوني.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر يونايتد وست هام الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
ركبة فيكاريو تحافظ على فوز توتنام وتضع حدا لسلسلة انتصارات إيفرتون بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يخسر برباعية من ليدز ويبتعد عن ليستر المتصدر تشكيل ليفربول - صلاح يقود حملة الصدارة أمام أرسنال تشكيل أرسنال - عودة النني إلى مقاعد البدلاء.. القوة الضاربة في مواجهة ليفربول تين هاج: لسنا من فرق المقدمة.. وفي الوقت الحالي أدائنا ضعيف مويس: بعنا أفضل لاعب في إنجلترا في بداية الموسم.. وباكيتا لا يشعر بالخوف انتهت الدوري الإنجليزي – توتنام (2) (1) إيفرتون بدون التسجيل للمرة الرابعة على التوالي.. مانشستر يونايتد يخسر من وست هام
أخر الأخبار
في مباراة العشرة إنذارات والطرد.. أتليتكو مدريد يفوز على إشبيلية ويتخطى برشلونة 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنزو بيريز يرحل عن ريفر بليت: أردت الرحيل مع لحظات سعيدة 6 دقيقة | أمريكا
ركبة فيكاريو تحافظ على فوز توتنام وتضع حدا لسلسلة انتصارات إيفرتون 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يخسر برباعية من ليدز ويبتعد عن ليستر المتصدر 21 دقيقة | المحترفون
تشكيل ليفربول - صلاح يقود حملة الصدارة أمام أرسنال 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - عودة النني إلى مقاعد البدلاء.. القوة الضاربة في مواجهة ليفربول 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لا جازيتا: ليس فقط بسبب النتائج السلبية.. مستقبل بيولي مع ميلان في خطر 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري التركي - طرابزون (1)-(1) باشاك شهير.. بدايةالشوط الثاني ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة 3 فلومينينسي ينفي عبر في الجول التصريحات المنسوبة لـ مارسيلو عن الأهلي 4 نونو جوميش: كنت سعيدا بترشيحي للانضمام إلى النادي الأفضل في إفريقيا