انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (2)-(0) مانشستر يونايتد
السبت، 23 ديسمبر 2023 - 14:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة وست هام ضد مانشستر يونايتد في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق78. جووووول الثااني لوست هام عن طريق محمد قدوس بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء بعد خطأ من كوبي ماينو.
ق72. جووووول أول لوست هام عن طريق بوين
ق55. أونانا يتألق ويمنع الهدف الأول لوست هام من رأسية بوين.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35. الهدف الأول يضيع من جارناتشو بانفراد بالمرمى بعد تمريرة من أنتوني.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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