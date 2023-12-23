مواعيد مباريات اليوم السبت 23-12-2023 والقنوات الناقلة.. ليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد

السبت، 23 ديسمبر 2023 - 10:43

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر يونايتد - محمد صلاح

يشهد اليوم استئناف مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وفي الثانية والنصف ظهرا سيواجه وست هام منافسه مانشستر يونايتد وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويلتقي توتنام مع إيفرتون في الخامسة مساء عبر القناة ذاتها.

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كما يواجه لوتون تاون منافسه نيوكاسل في الوقت ذاته لكن عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

وفي السابعة والنصف مساء سيواجه ليفربول منافسه أرسنال عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

أما في الدوري الإسباني سيواجه أتليتكو مدريد منافسه إشبيلية في الخامسة والرابع مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

وفي الدوري السعودي سيواجه اتحاد جدة منافسه الرائد في الثامنة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".

أما في الدوري الإيطالي سيواجه فروزينوني منافسه يونفتوس في الواحدة والنصف ظهرا عبر قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

فيما يواجه إنتر منافسه ليتشي في السابعة مساء عبر القناة ذاتها.

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ليفربول أرسنال مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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