لاعبه السابق أوقف السلسلة.. أستون فيلا يتعادل بصعوبة مع شيفيلد يونايتد

أوقف شيفيلد يونايتد سلسلة انتصارات أستون فيلا على ملعبه في الدوري الإنجليزي بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة 18.

وتعثر أستون فيلا في ثاني أيام الجولة 18 من المسابقة.

وحقق فيلا الفوز في 16 مباراة متتالية على ملعب فيلا بارك، لكن السلسلة توقفت أمام شيفيلد.

وشهدت المباراة العودة لتقنية الفيديو في أكثر من مرة.

ورفضت التقنية احتساب ركلة جزاء لأستون فيلا في الدقيقة 11.

ثم تدخلت أيضا ورفضت احتساب ركلة جزاء أخرى لأصحاب الأرض بعد 4 دقائق.

وسجل ليون بايلي هدف التقدم للفيلانز في الدقيقة 59 لكن الهدف ألغي بداعي وجود خطأ لصالح الحارس بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتدخلت تقنية الفيديو مجددا لرفض احتساب ركلة جزاء لفيلا في الدقيقة 74، وفي الدقيقة 86 رفضت طرد يوهان دوران لاعب فيلا بداعي ضرب الخصم بالمرفق بدون كرة.

وصعق كاميرون آرشر دفاعات فيلا بهدف التقدم لشيفيلد في الدقيقة 87 بعد عرضية أرضية.

آرشر كان من لاعبي شباب أستون فيلا سابقا وهو ما أوقف سلسلة فريقه.

وخطف الإيطالي نيكولو زانيولو برأسية بعد عرضية دوجلاس لويز في الدقيقة 90+7 هدف التعادل القاتل ليحصد نقطة للفيلانز أفضل من لا شيء.

ورفع أستون فيلا رصيده لـ 39 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر.

فيما ارتقى شيفيلد مركزا ووصل للمركز 19 برصيد 9 نقاط.