خبر في الجول - تطور في مسألة حل أزمة قيد الزمالك

يسعى نادي الزمالك لحل أزمة حرمانه من قيد اللاعبين قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وعلم FilGoal.com أن المفاوضات بين الزمالك ونادي سبورتنج لشبونة قائمة في الوقت الحالي للوصول لحل لإنهاء أزمة القيد، وتسير تلك المفاوضات بشكل جيد في الوقت الحالي.

وتقدر مستحقات النادي البرتغالي لدى نادي الزمالك بقرابة 1.5 مليون دولار.

وترجع الأزمة إلى عام 2015 حين عاد شيكابالا إلى الزمالك من لشبونة، حيث لم يسدد النادي الأبيض مبلغ قدره 510 ألف دولار.

وحكمت المحكمة الرياضية بسداد هذا المبلغ، وفائدة سنوية قدرها 10% من أغسطس 2015 وحتى تاريخ السداد الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك ألزمت المحكمة الزمالك بغرامة قيمتها 400 ألف دولار، عليها فائدة سنوية بنسبة 5% اعتبارا من 2016.

ويحتاج الزمالك للتوصل إلى تسوية حتى يتمكن من قيد اللاعبين اللاعبين في يناير المقبل.