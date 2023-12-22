انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1) (1) شيفيلد.. تعادل

لاعبه السابق أوقف السلسلة.. أستون فيلا يتعادل بصعوبة مع شيفيلد يونايتد

مفاجأة للأندية بعد شكواها المتكررة.. الدوري الإنجليزي يعلن مواعيد الموسم القادم

مؤتمر تين هاج: يونايتد سيصبح أقوى بعد الانتقالات الشتوية.. وأمر يحتاج فريقه التحسن فيه

مؤتمر بوستيكوجلو: هذا رأيي في دوري السوبر الأوروبي.. ووظيفتي هي إيجاد الحلول

مؤتمر كلوب: أرسنال حاليا أفضل من الموسم الماضي.. والمباراة لن تحدد مستقبل المنافسة

ليفربول يعلن قراره بشأن دوري السوبر الأوروبي

مؤتمر أرتيتا عن موقف النني من لقاء ليفربول.. ودوري السوبر الأوروبي

أندية إنجلترا تؤكد رفض مشاركتها في دوري السوبر الأوروبي.. وموقف ليفربول مجهول