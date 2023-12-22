انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1) (1) شيفيلد.. تعادل

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 22:02

كتب : FilGoal

جون مكجين - أستون فيلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+7: جوووول زانيولو

ق 87: جووول قاااتل لشيفيلد

ق 63: تقنية الفيديو تلغي الهدف

بداية الشوط الثاني

ق 16: تقنية الفيديو ترفض احتساب ركلة جزاء لفيلا

بداية اللقاء

أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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