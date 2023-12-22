مفاجأة للأندية بعد شكواها المتكررة.. الدوري الإنجليزي يعلن مواعيد الموسم القادم

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن مواعيد مباريات الموسم المقبل 2024-2025.

وسيبدأ الموسم الجديد بعد نهاية الموسم الحالي 2023-2024 بـ 90 يوما.

وينتهي الموسم الحالي يوم 19 مايو 2024، على أن يبدأ الموسم الجديد يوم 17 أغسطس.

فيما تنتهي منافسات الموسم التالي يوم 25 مايو 2025، على أن تُلعب مباريات الجولة الأخيرة في نفس التوقيت كما جرت العادة.

التعديل الجديد الذي جاء استجابة لطلبات الأندية وشكواها من ضغط جدول المباريات بحسب وصف البيان، سيكون إعادة ترتيب جولات فترة الأعياد وراحة الشتاء بحيث يصبح الحد الأدنى 60 ساعة بين المباراتين لأي فريق.

وبذلك لن تُلعب أي مباريات يوم 24 ديسمبر 2024، على عكس ما مضى حين كانت تلعب بعض الفرق مباراتين بينهما يوم واحد فقط.

ويتصدر أرسنال منافسات الموسم الحالي برصيد 39 نقطة، يليه ليفربول وأستون فيلا برصيد 38 نقطة.

حامل اللقب مانشستر سيتي يحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة.