مؤتمر تين هاج: يونايتد سيصبح أقوى بعد الانتقالات الشتوية.. وأمر يحتاج فريقه التحسن فيه

يؤمن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه سيصبح أقوى بعد سوق الانتقالات الشتوية المقبلة مع عودة اللاعبين المصابين.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "كاسيميرو وليساندرو مارتينيز لن يكونا متاحين قبل نهاية العام، نتوقع عودتهما في يناير".

وواصل "ماسون ماونت سيعود مع بداية العام، هاري ماجواير قد يعود مبكرا عنه، أما فيكتور ليندلوف فليس متاحا بعدما أجرى عملية جراحية ستجعله يغيب لعدة أسابيع".

وبسؤاله عن عدم تسجيل أي هدف في آخر ثلاث مباريات ضد بورنموث وبايرن ميونيخ وليفربول على التوالي قال: "لعبنا فريقين في غاية القوة ضد ليفربول وبايرن وقبلهما حظينا بمباراة فقيرة للغاية أمام بورنموث".

واستدرك المدرب الهولندي "كان يجب علينا خلق المزيد من المفرص وأن نكون أكثر حسما في بعض اللحظات".

وأكمل "أنتم تعرفون فلسفتي يجب أن نهاجم بـ11 لاعبا".

ورفض تين هاج التعليق على دوري السوبر الأوروبي مكتفيا بالإشارة لبيان ناديه الذي أكد عدم نيته المشاركة في البطولة والاستمرار في البطولات الأوروبية.

أما عن سوق الانتقالات الشتوية فقال: "أنا سعيد بقائمة فريقي وحينما نستعيد العديد من اللاعبين سنصبح أقوى وذلك بعد عودة كاسيميرون وليساندرو مارتينيز وماونت".

ويحل يونايتد غدا السبت ضيفا على وست هام في ملعب لندن الأولمبي لملاقاته في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز السابع بـ28 نقطة فيما يأتي وست هام تاسعا بـ29 نقطة.