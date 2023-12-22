مؤتمر بوستيكوجلو: هذا رأيي في دوري السوبر الأوروبي.. ووظيفتي هي إيجاد الحلول

أعطى أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنام رأيه حول دوري السوبر الأوروبي الذي حصل ريال مدريد وبرشلونة على أحقية تأسيسه من محكمة العدل الأوروبية.

ويستعد توتنام لمواجهة إيفرتون السبت المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال بوستيكوجلو خلال المؤتمر الصحفي للمبارة: "لم أفكر في دوري السوبر الأوروبي، إنني محافظ إلى حد ما مع هذه الأشياء، أنا تقليدي ولا أحب تغيير اللعبة وقواعدها كثيرا".

وأضاف "من الصعب القول إن ميكي فان دي فين وجيمس ماديسون في مرحلة إعادة التأهيل من الإصابة ولا يقترب أي منهما من التدريب مع الفريق في الوقت الحالي".

وتابع "لا أعرف حقا عن سوق الانتقالات الشتوية، يناير هو شهر صعب إلى حد ما، لدينا رجال في الخلفية يعملون على ذلك وبمجرد فتح السوق سنرى ما إذا كان بإمكاننا إحداث تأثير".

وشدد "وظيفتي هي إيجاد الحلول في النهاية بدلا من التركيز كثيرا على تداعيات أي مشكلات نواجهها لأنني أضمن لك أنه بمجرد استعادة جميع اللاعبين غير المتاحين، سيكون هناك شيء آخر".

وأنهى حديثه قائلا: "من المهم للاعبين والموظفين أن يعرفوا أن دوري هو رسم طريق للمضي قدما بدلا من التركيز على تداعيات أي تحديات قد نواجهها".

ويحتل توتنام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة.