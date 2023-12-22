خبر في الجول – الكشف عما حدث في اجتماعات الزمالك الأخيرة مع فتوح

عقد مسؤولو الزمالك عدة جلسات في الأيام الأخيرة مع أحمد فتوح لاعب الفريق لبحث إمكانية تجديد تعاقده.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجلسات التي عقدت في وجود بعض الوسطاء شهدت حدوث تقارب في وجهات النظر على بعض الأمور المادية.

لكن رغم حدوث ذلك التقارب لكنها لم تصل حتى الآن للحسم النهائي أو توقيع التعاقد.

وينتهي تعاقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق مجانا بداية من شهر يناير المقبل.

يذكر أن أحمد فتوح عاد مؤخرا لتدريبات الزمالك الجماعية بعد نهاية فترة إيقافه رفقة مصطفى الزناري ومحمد صبحي.

وقال أحمد سالم متحدث الزمالك الرسمي: " "بعد نهاية الإيقاف سيشارك فتوح والزناري وصبحي مع الزمالك بشكل طبيعي مع استمرار قرار العرض للبيع".

وأضاف "الزمالك أخطر اتحاد الكرة بعقوبة الثلاثي واتحاد الكرة سيطبق لائحته في هذا الأمر".

وأتم "تفاوت العقوبة على الثلاثي يدل على أن جميع اللاعبين مخطئين".

وجاءت الخصومات التي وقعها الزمالك على اللاعبين كالآتي:

خصم 25% من العقد السنوي لـ أحمد فتوح

خصم 20% من العقد السنوي لـ محمد صبحي

خصم 15% من العقد السنوي لـ مصطفى الزناري

وأكد الزمالك على استمرار قرار عرض الثلاثة لاعبين للبيع.

ماذا حدث؟

خرج الثلاثي فتوح والزناري وصبحي من معسكر الفريق قبل مواجهة زد التي أقيمت مساء الجمعة بدون إذن.

وقرر عبد الواحد السيد بالاتفاق مع جهاز الفريق، استبعاد الثلاثي من القائمة التي ستشارك في المباراة مع توقيع عقوبات عليهم وإبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالمسألة.

كما تم رفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي للبت في الأمر من جانب مجلس الإدارة وإدارة الكرة.

وبعد ذلك أعلن الزمالك تجميد الثلاثي لحين التحقيق معه وعرضه للبيع.