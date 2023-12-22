مؤتمر أرتيتا عن موقف النني من لقاء ليفربول.. ودوري السوبر الأوروبي

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 - 13:05

كتب : FilGoal

النني - أرتيتا - أرسنال

وتحث أرتيتا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "آمل أن يتدرب معنا محمد النني اليوم استعدادا للقاء ليفربول، توماس بارتي مازال يواصل التأهيل، وتواجد جورجينيو في المباراة محل شك".

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وتعرض النني للإصابة خلال مشاركته أمام بي إس في آيندهوفن الهولندي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان أرتيتا كشف سابقا عن معاناة النني من إصابة في العضلة الضامة.

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وعن دوري السوبر الأوروبي قال: "موقفنا واضح وهو ذاته، نحب اللعب في دوري أبطال أوروبا وسنواصل فعل ذلك".

أما عن تواجده لأربع سنوات في قيادة أرسنال فقال: "لم نفز بالكثير من الأشياء الهامة ونرغب أن نصبح أفضل وأكثر نجاحا، لقد حققنا الكثير وأشكر كل من كان معنا في تلك الرحلة".

وعن شراكة جابرييل ماجاليس وويليام ساليبا الدفاعية قال: "أعتقد أنها نجحت سريعا، بينهما كيمياء وتفاهم كبير، هما صغيران على المركز الذي يلعبان فيه".

وبسؤاله هل التعادل مع ليفربول أفقد أرسنال فرصة الفوز بلقب الدوري قال: "كانت مجموعة من المباريات تعثرنا فيها".

ويحل أرسنال ضيفا غدا السبت على منافسه ليفربول في ملعب أنفيلد لملاقاته في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال الترتيب بـ39 نقطة فيما يأتي ليفربول خلفه بفارق نقطة وحيدة.

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