4 في راحة.. ماذا ينتظر الـ10 محترفين من الآن حتى أمم إفريقيا

اقتربت بطولة أمم إفريقيا 2023 من الانطلاق مع تبقي أسابيع قليلة قبل خوص منافسات المسابقة، والأعين على أبرز لاعبي منتخب مصر المحترفين بالخارج.

قائمة مصر المبدئية - الونش والسعيد ووجوه جديدة ضمن 55 اسما استعدادا لأمم إفريقيا

وضمت القائمة المبدئية 10 لاعبين محترفين في أوروبا والخليج.

ويستعرض FilGoal.com ما ينتظرهم مع فرقهم قبل الانضمام إلى صفوف منتخب مصر.

محمد صلاح - ليفربول

ليفربول ضد آرسنال (الدوري الإنجليزي) السبت المقبل

ليفربول ضد بيرنلي (الدوري الإنجليزي) الثلاثاء المقبل

ليفربول ضد نيوكاسل (الدوري الإنجليزي) الاثنين 1 يناير

من المرجح أن ينضم صلاح لصفوف المنتخب بعد هذه المباراة، وعدم انتظاره في إنجلترا لملاقاة فولام في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين يوم 7 يناير، كونها تأتي قبل 6 أيام فقط من انطلاق الأمم الإفريقية.

محمد النني - أرسنال

يعاني النني من الإصابة في العضلة الضامة ويسابق الزمن للحاق بالبطولة.

ولذلك من غير المتوقع أن يظهر في أي مباريات مع المدفعجية قبل البطولة الإفريقية.

سام مرسي - إبسويتش تاون

إبسويتش تاون ضد ليدز يونايتد (دوري القسم الثاني) السبت المقبل

إبسويتش تاون ضد ليستر سيتي (دوري القسم الثاني) الثلاثاء المقبل

إبسويتش تاون ضد كوينز بارك رينجرز (دوري القسم الثاني) الجمعة 29 ديسمبر

إبسويتش تاون ضد ستوك سيتي (دوري القسم الثاني) الاثنين 1 يناير

عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت

بدأ عمر مرموش فترة الراحة الشتوية بالدوري الألماني مع ناديه عقب الفوز على بروسيا مونشنجلادباخ يوم الأربعاء.

لن يعود الدوري الألماني قبل يوم 13 يناير وهو يوم افتتاح بطولة أمم إفريقيا.

مصطفى محمد - نانت

بدأ مصطفى فترة الراحة الشتوية بالدوري الفرنسي مع ناديه عقب الخسارة من ليون يوم الأربعاء.

لن يعود الدوري الفرنسي قبل يوم 12 يناير المقبل، قبل يوم من افتتاح بطولة أمم إفريقيا.

محمود حسن "تريزيجيه" - طرابزون سبور

طرابزون سبور ضد إسطنبول باشاك شهير (الدوري التركي) السبت المقبل

طرابزون سبور ضد ريزا سبور (الدوري التركي) الخميس المقبل

طرابزون سبور ضد أنقرة جوجو (الدوري التركي) الاثنين 1 يناير

ومن المتوقع ألا يلعب تريزيجيه مباريات الجولة 19 من الدوري التركي يوم 7 يناير كونها تأتي قبل 6 أيام فقط من انطلاق الأمم الإفريقية.

أحمد حسن "كوكا" - بينديك سبور

بينديك سبور ضد أنقرة جوجو (الدوري التركي) الاثنين المقبل

ومن المتوقع ألا يلعب كوكا مباريات الجولة 19 من الدوري التركي يوم 7 يناير كونها تأتي قبل 6 أيام فقط من انطلاق الأمم الإفريقية.

حمدي فتحي - الوكرة

بدأ حمدي فترة الراحة الشتوية بالدوري القطري مع ناديه عقب الفوز على معيذر يوم الأربعاء.

لن يعود الدوري القطري قبل منتصف فبراير المقبل.

أحمد حجازي - اتحاد جدة

حجازي العائد من إصابة الرباط الصليبي شارك مع فريقه في مباراتين بكأس العالم للأندية وقبلهما مباراة بدوري أبطال آسيا.

لكن حجازي لن يستطيع المشاركة في أي مباريات رسمية قبل كأس أمم إفريقيا.

وذلك بسبب عدم تسجيله في قائمة النمور التي تلعب في منافسات الدوري السعودي.

فالفريق قرر عدم تسجيل الدولي المصري في قائمته التي دخل بها النصف الأول من الموسم بسبب إصابته القوية.

على أن يقوم بتسجيله في القائمة في النصف الثاني من الموسم عند فتح باب القيد.

محمد شريف - الخليج

الخليج ضد الفيحاء (الدوري السعودي) يوم الخميس

الخليج ضد أهلي جدة (الدوري السعودي) يوم الجمعة 29 ديسمبر

بعدها سيتوقف الدوري السعودي لمدة شهر ونصف.

وتضم القائمة المبدئية لكل منتخب 55 لاعبا يتم تقليصهم إلى 27 لاعبا في القائمة النهائية التي ستعلن قبل يوم الثالث من يناير.

وتنطلق أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

ويستهل منتخب الفراعنة مشواره أمام موزمبيق يوم 14 يناير ثم مواجهة غانا يوم 18 قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي يوم 22.

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