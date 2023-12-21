أمم إفريقيا 2023 - تواجد 7 حكام مصريين في القائمة النهائية

أعلن كاف عن قائمة الحكام في كأس أمم إفريقيا 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار وضمت 68 حكما بين ساحة ومساعد وتقنية فيديو، ومن بينهم 7 مصريين.

وتستضيف كوت ديفوار البطولة في الفترة من 13 يناير 2024 وحتى 11 فبراير 2024.

ورفقة منتخب مصر الأكثر تتويجا بلقب البطولة تتواجد منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق. (طالع المجموعات).

وجاءت قائمة الحكام المصريين المستدعين للبطولة:

حكم ساحة

أمين عمر

محمد معروف

محمد عادل

حكم مساعد

أحمد حسام طه

محمود أبو الرجال

حكم تقنية الفيديو

محمود عاشور

محمود البنا

وارتفع عدد الحكام المصريين من 5 في نسخة 2021 إلى 7 في نسخة 2023.

حيث تواجد في 2021 كل من أمين عمر ومحمود البنا ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمود عاشور.

وتواجد اسم محمد عادل في القائمة النهائية رغم عدم تواجده في القائمة المبدئية للحكام في البطولة والتي سبق أن أعلنها اتحاد الكرة من قبل.

وانتقل محمود البنا من قائمة حكام الساحة في القائمة المبدئية إلى حكم فيديو في القائمة النهائية.

وسيخوض منتخب مصر جميع مبارياته على نفس الملعب وهو ملعب فيلكس أوفوي بوانيي الذي يتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في مدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية.