مدرب صنداونز ردا على مهاجم بيراميدز: نلعب المباريات في الملعب وليس تويتر

أبدى رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صنداونز استيائه مما أسماه بإدعاءات غير مقبولة من فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.

وكان قد تعذر التحاق ماييلي ببعثة بيراميدز في جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز بسبب رفض إصدار تأشيرة دخول للاعب.

وعقب التعادل السلبي نشر ماييلي عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "رفضتم إعطائي تأشيرة الدخول لجنوب إفريقيا لأنك تعتقد أنك ستهزمنا ولكن حصلنا على نقطة مهمة، لنتقابل في القاهرة"، وذلك قبل أن يفوز صنداونز في الجولة الرابعة بهدف دون مقابل على ملعب الدفاع الجوي.

وبسؤال موكوينا عن منشور ماييلي أجاب: "نحن لا نلعب المباراة على تويتر، المباريات يتم لعبها على أرض الملعب وليس تويتر".

وشدد موكوينا عبر صحيفة idiskitimes الجنوب إفريقية "أنا قادم من بلد حيث أنت بريء حتى تثبت إدانتك".

وواصل مدرب جنوب إفريقيا "بالنسبة لي فإن إدعاءاته أمر غير مقبول وظلم لا يصدق بالنسبة لنادينا".

واختتم موكوينا تصريحاته "نحن ناد يحكمه النزاهة والصدق واللعب النظيف، ونبذل قصارى جهدنا لنكون هذا النوع من الأندية داخل وخارج الملعب".

ورفع صنداونز رصيده إلى 7 نقاط في المجموعة ليتقاسم الصدارة مع مازيمبي.

بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 4 نقاط بالتساوي مع نواذيبو الموريتاني.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الجولة الخامسة والمقرر إقامتها فبراير المقبل.