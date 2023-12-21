تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل أمام وست هام يونايتد وقاد فريقه لنصف نهائي كأس رابطة المحترفين، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كبديل في فوز ليفربول الكاسح على وست هام بنتيجة 5-1 في ربع نهائي المسابقة.

video:1 سوبوسلاي يعطي هدف التقدم لليفربول من تسديدة ولا أروع#كأس_الرابطة_الإنجليزية pic.twitter.com/RzydQC3Eof — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 20, 2023

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام وست هام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.7 درجة من عشرة.

فيما كان كورتيس جونز الذي سجل هدفين صاحب أعلى متوسط تقييم في ليفربول بـ9.2 درجة من عشرة.

وسجل صلاح 15 هدفا في 23 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 329 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 201 هدف وصنع 86 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.