تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 11:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ووست هام

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل أمام وست هام يونايتد وقاد فريقه لنصف نهائي كأس رابطة المحترفين، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كبديل في فوز ليفربول الكاسح على وست هام بنتيجة 5-1 في ربع نهائي المسابقة.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - في مباراة البرونزية.. الأهلي بالزي الأسود أمام أوراوا دوري السوبر الأوروبي للنور قريبا؟ محكمة العدل الأوروبية تدين يويفا وفيفا تصنيف فيفا - لا جديد في ترتيب المراكز الأولى ومنتخب مصر.. وتقدم كوت ديفوار مواعيد مباريات الخميس 21 ديسمبر 2023.. ريال مدريد وثنائي المحترفين بالدوري السعودي

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام وست هام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.7 درجة من عشرة.

فيما كان كورتيس جونز الذي سجل هدفين صاحب أعلى متوسط تقييم في ليفربول بـ9.2 درجة من عشرة.

وسجل صلاح 15 هدفا في 23 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 329 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 201 هدف وصنع 86 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول وست هام يونايتد
نرشح لكم
بيلد: ريال مدريد مهتم بإعادة فاران من مانشستر يونايتد ضربة لرواد فانتازي الدوري الإنجليزي.. خصم نقاط مباراة لوتون تاون وبورنموث الدوري الإنجليزي يعلن إعادة مباراة لوتون تاون وبورنموث كاملة مانشستر سيتي يسيطر على جوائز بي بي سي.. وجائزة خاصة لأسطورة ليفربول نونو سانتو يعود للدوري الإنجليزي من بوابة نوتينجهام فورست هالاند يتوج بجائزة أفضل شخصية رياضية في عام 2023 جارديان: نوتينجهام فورست يعيد نونو سانتو للدوري الإنجليزي تقرير: ليفربول يفقد ماك أليستر لنهاية العام
أخر الأخبار
بيريز يعلق على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
حازم إمام: غير مؤهل لإدارة الزمالك حاليا.. وتأثرت نفسيا بسبب قرار حسن شحاتة 12 دقيقة | الكرة المصرية
يويفا يرد على حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
سان جيرمان يحافظ على مدافعه حتى 2026 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
هيثم عرابي يتحدث عن مصير عمر كمال وموقف كريم وليد.. والمنافسة على لقب الدوري ساعة | الدوري المصري
تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم للأندية - في مباراة البرونزية.. الأهلي بالزي الأسود أمام أوراوا ساعة | كأس العالم للأندية
دوري السوبر الأوروبي للنور قريبا؟ محكمة العدل الأوروبية تدين يويفا وفيفا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 3 اللائحة تجيب – كم مباراة سيغيب موديست في كأس العالم للأندية بعد الطرد 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0)-(2) فلومينينسي.. نهاية المباراة