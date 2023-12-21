حازم إمام: السعيد سيعود للمنتخب في هذه الحالة.. وفيتوريا يريد تأجيل هذين المباراتين بالدوري

وصف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب المصري أن فترة اختياره للمدير الفني لـ للمنتخب كانت الأصعب في حياته، وكشف أن كأس السوبر المصري بنظام الجديد تسويقي بحت.

وقال حازم إمام عبر أون تايم سبورتس 1 ما يلي:

دور المشرف على منتخب مصر يقتصر على الجزء الإداري، لا أتدخل في التشكيل والاختيارات والمستبعدين.

لم أرشح لروي فيتوريا أي اسم من قبل، ورأيت قائمة منتخب مصر الأولية لأول مرة اليوم، أنا مشرف فقط والبرتغالي مسؤول بشكل تام عن المنتخب، وليس لي شأنا بمن سيضم.

طارق حامد من أهم وأفضل لاعبي منتخب مصر تاريخيا، شعرت بالحزن للموقف الذي حدث له في المعسكر الأخير، وروي فيتوريا اتخذ قرارا ولم يتراجع عنه.

أسماء حسين الشحات وإمام عاشور موجودة في القائمة الأولية لمنتخب مصر لأمم إفريقيا، وهذا لا يعني أنهم مستبعدين بشكل دائم بعد الأزمة الأخيرة في معسكر منتخب مصر.

إذا تواجد اسم عبد الله السعيد في قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا سيتراجع عن الاعتزال الدولي. (تعرف على قائمة المنتخب المبدئية)

اختيار المدير الفني لمنتخب مصر كان أصعب فترة في حياتي، حينها كنت المسؤول الوحيد من اتحاد الكرة عن تعيين المدير الفني الجديد للمنتخب، ووفقت في اختيار روي فيتوريا.

فيتوريا يعمل طيلة الـ 24 ساعة، وهو وجهازه الفني متواجدين يوميا في مكتبه باتحاد الكرة المصري.

وسبق توصلت لاتفاق مع البوسني وحيد خليلوزيتش ولم تسر الأمور.

رابطة الأندية واتحاد الكرة يحاولان زيادة عدد الجماهير في المدرجات بالدوري، والموضوع أمني بحت.

وإذا فتحت مباريات الدوري للجماهير بالكامل سيكون جزء من المدرجات ممتلئا عدا مباريات الفرق الجماهيرية.

نحاول تحسين الأمور والمنتخب يلعب كرة قدم جميلة مؤخرا تحت قيادة روي فيتوريا.

حزن محمد شوقي؟

لا أعلم سبب تحول محمد شوقي للعمل الإداري لأنني أراه مدربا أكثر.

كنت أتحدث مع شوقي كثيرا خلال فترة تولي كارلوس كيروش المسؤولية لمنتخب مصر، وطلبت استمراره مع إيهاب جلال في الجهاز الفني الجديد حينها ووافق.

روي فيتوريا رفض وجود شوقي وعصام الحضري في الجهاز الفني لمنتخب مصر، وأراد وجود الجهاز المعاون له.

كما سبق ورشحنا محمد يوسف وعقدنا اجتماعا وفيتوريا قال لي إن السيرة الذاتية ليوسف قوية جدا على منصب مدرب مساعد وأراد مدربا صغيرا يتعلم منه ويستفيد من الخبرات ووافق على أيمن عبد العزيز.

فيتوريا طلب من عامر حسين تأجيل مباراتي الأهلي وبيراميدز في الجولة 11 من الدوري، لكن الأمور صعبة خاصة للأهلي بسبب مبارياته المؤجلة، البرتغالي يريد حصول اللاعبين على راحة قبل الانضمام لمعسكر المنتخب.

وتقام الجولة 11 من الدوري المصري بين 30 ديسمبر الجاري وحتى 2 يناير المقبل، حيث سيبدأ معسكر منتخب مصر بعدها استعدادا لأمم إفريقيا 2023.

وسيلتقي الأهلي مع فاركو في 2 يناير المقبل.

السوبر المصري بنظامه الجديد تسويقي بحت، والعائد المادي سيتضاعف مع زيادة عدد المباريات.

راضٍ عن أداء فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في الوقت الحالي، بالتأكيد هناك مشاكل، لكن من بعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، أصبحت الأمور أهدأ في الدوري المصري تحكيميا وهناك تحسن.

علمت أن الزمالك توصل لاتفاق مع سبورتنج لشبونة لحل أزمة إيقاف القيد، وأتمنى أن يتم حل الأزمات المالية.