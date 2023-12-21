صلاح يغيب عن مباراتي ليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تأكد غياب محمد صلاح لاعب ليفربول عن مباراتي فريقه في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد فولام.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وأسفرت قرعة كأس الرابطة الإنجليزية عن مواجهة ليفربول لفولام، وتشيلسسي لميدلزبره.

ويقام نصف النهائي من مباراتين ذهاب وإياب.

وتحدد الثامن من يناير موعدا لمباراة الذهاب بين ليفربول وفولام في ملعب أنفيلد.

فيما يلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب في ملعب كرافين كوتاج في الـ22 من الشهر ذاته.

ولن يستطيع صلاح التواجد في كلا المباراتين لتواجده مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلعب منتخب مصر مباراته الأولى في دور المجموعات ضد موزمبيق في الـ14 من شهر يناير.

أما المباراة الأخيرة في دور المجموعات فستكون ضد كاب فيردي يوم لقاء الإياب بين فولام وليفربول.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويعد ليفربول هو أكثر من توج باللقب بواقع تسع مرات مقابل ثمانية لمانشستر سيتي وستة لمانشستر يونايتد.

وكانت آخر مرة توج فيها ليفربول باللقب في موسم 2021-2022.

أما تشيلسي فتوج باللقب خمس مرات وكانت آخر مرة ظفر فيها بالكأس في 2015.

فيما ظفر ميدلزبره بالقب مرة وحيدة في تاريخه في سنة 2004.

ولم يسبق لفولام التأهل من قبل لنهائي البطولة.