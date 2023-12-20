ميهوب: ملف عمر كمال في يد رئيس النادي.. ونتعجب من اختيارات قائمة المنتخب

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 23:37

كتب : FilGoal

عمر كمال عبد الواحد

شدد علاء ميهوب مدير الكرة في مودرن فيوتشر على أن ملف انتقال عمر كمال لاعب الفريق أصبح مسؤولية وليد دعبس رئيس النادي.

عمر كمال

النادي : مودرن فيوتشر

مودرن فيوتشر

وقال ميهوب عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "ملف عمر كمال أصبح مسؤولية وليد دعبس وهو من سيحسم أمر اللاعب".

وأضاف "الحديث عن انتقال بعض اللاعبين في يناير لا يؤثر على أداء الفريق واللاعب الذي سيتراجع مستواه سيخرج من التشكيل بكل تأكيد".

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وأردف "لدينا استياء كبير من الأسماء المختارة في قائمة المنتخب الأولية لكأس الأمم الإفريقية".

وتعجب قائلا "هناك لاعبين لا يشاركون مع فرقهم وانضموا لقائمة المنتخب، وإذا تحدثنا عن الاختيارات سنعترض على العديد من الأسماء".

وأتم تصريحاته "جنش كان يجب أن ينضم لمنتخب مصر، وكذلك غنام محمد كان يجب أن يحصل على فرصة، وأيضا محمود رزق وعلي الفيل".

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ الكونفدرالية والتي أقيمت على استاد السلام.

ووضع اتحاد العاصمة حامل اللقب قدما في ربع النهائي بعدما رفع رصيده لـ 10 نقاط.

فيما ارتفع رصيد فيوتشر لـ 7 نقاط في المركز الثاني ويحتاج على الأقل لفوز وحيد في آخر جولتين لحسم تأهله للأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه.

عمر كمال فيوتشر
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