مجموعة الزمالك - أبو سليم يحقق فوزا خارج القواعد على سوار ويقترب من التأهل

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 23:29

كتب : FilGoal

أبو سليم

واصل أبو سليم الليبي انتصاراته في الكونفدرالية وحقق فوزا على سوار الغيني خارج القواعد بنتيجة 2-0 في المجموعة الثانية التي تضم الزمالك.

وارتقى أبو سليم للمركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن الزمالك المتصدر الذي تأهل رسميا للدور المقبل.

ويحتاج أبو سليم لنقطة واحدة على الأقل من آخر مباراتين للوصول لدور الـ 8.

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وسيلتقي الزمالك مع أبو سليم في الجولة المقبلة في فبراير المقبل 2024.

ويحتل ساجرادا الأنجولي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يظل سوار الغيني متذيلا للترتيب بدون رصيد وتسجيل أي هدف.

وتقدم محمود البوعيشي في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني أضاف حسام الاباني الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في الدقيقة 11 من الوقت بدلا من الضائع من عمر اللقاء، في وجه سيف النصر جادور الذي سيغيب عن مواجهة الزمالك المقبلة.

أبو سليم سوار الكونفدرالية مجموعة الزمالك
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